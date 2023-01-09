Ankara’da ulaşıma zam

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla ulaşım ücretlerine zam yapılacağını açıkladı.

Deniz AYHAN

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) maliyetlerinin yüzde 1000’den fazla arttığını belirterek ulaşımda zam yapılacağını duyurdu.

“Başka çaremiz kalmadı” ifadesi kullanılırken; 6.5 TL olan tam bileti 9.5 TL'ye, 3.5 TL olan öğrenci bileti 4.75 TL'ye, 90 TL'lik aylık sınırsız öğrenci abonmanı ise 140 TL'ye yükseldi.

Zamlı tarifenin 15 Ocak’tan itibaren uygulanacağı belirtilirken, belediyeden yapılan açıklamada şöyle denildi:

20.77 TL’YE YÜKSELDİ

– EGO Genel Müdürlüğü otobüslerinde kullanılan 1 metreküp CNG (sıkıştırılmış doğalgaz) fiyatı 2019 yılının Nisan ayında 1,67 TL iken günümüzde 20.77 TL'ye yükselmiştir. Maliyet yüzde 1000'den fazla artmıştır.

AYLIK ZARAR 262 MİLYON TL

– EGO Genel Müdürlüğü’nün 2022 yılı Kasım ayı toplam gideri 382 milyon TL'dir. Toplam bilet geliri ise 120 milyon TL'dir. Aylık zarar 262 milyon TL'dir.

– Bu zarar aylarca vatandaşlarımız için ABB bütçesinden sübvanse edilmiştir. Ancak maliyet yükü ve vergiler günden güne artmıştır. ABB'nin doğalgaz kullanımı ticari amaçlarla değil, halkın uygun fiyata ulaşımı için yapılmaktadır.

– ABB, yakıt maliyetinin düşüklüğü ve çevreci olması nedeniyle CNG'li otobüs filosu kurmuştur. Bu konu en büyük CNG'li otobüs filosuna sahip (yüzde 84) belediye olması nedeniyle en fazla ABB’yi etkilemektedir.