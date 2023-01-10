Erdoğan: Altı kaptan bir gemiyi batırır

Erdoğan, seçimlere 4-5 ay kaldığını belirterek hâlâ adayını açıklamayan Altılı Masa'yı eleştirdi: Masadan çıka çıka ülkeyi altı kişiyle yönetme kararı çıktı. Altı kaptan bir gemiyi batırır.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da düzenlenen “Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması” programına katıldı.

Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destek Paketi limitini 50 milyar ilave ile 150 milyar liraya çıkardıkları açıkladı.

Erdoğan, şunları söyledi:

– Politika faizindeki düşüşe paralel olarak, esnaflarımızın kullandığı kredilerdeki hazine sübvansiyonunu yüzde 50’ye kadar artırdık. Esnaflarımıza tahsis ettiğimiz 100 milyar liralık kaynak için Halkbank kredilerinin faiz oranını yüzde 9,5’ten yüzde 7,7’ye indirdik.

– Cumhuriyetin 100. yılında 100 milyar TL olarak hayata geçirilen esnaf paketinden şimdiye kadar 136 bin esnaf yararlandı. 3 ay 45 milyar TL’ye ulaşan kredi kullanım miktarı günden güne arttı.

– Esnafın çok büyük teveccüh gösterdiğini bu paketin limitini 50 milyar TL ilave ederek toplamda 150 milyar TL’ye çıkartıyoruz. Ayrıca 1. ve 2. risk grubunda bulunan ve esnaf başına 500 bin TL olan kredi üst limitinden diğer risk gruplarındaki esnaflara da haziran ayı sonuna kadar yararlanma imkanı getiriyoruz.

SEÇİME 4-5 AY KALDI

CHP, İYİ Parti, Saadet, Gelecek, DEVA ve DP’nin oluşturduğu Altılı Masa’yı da eleştiren Erdoğan, şöyle devam etti:

– Bir masa kurmuşlar etrafında altı kişi var. Bir de dışlarında var, yedi… Bunların dışında kim var bilmiyoruz. Millet her defasında aday ismi bekliyor. Masadan çıka çıka ülkeyi altı kişi ile yönetecekleri kararı çıktı.

– En iyi siz bilirsiniz. Altı kaptan bir gemiyi batırır. Tek kaptanla bir gemi gider. Yedekler ayrı. İki şoför bir arabaya muhakkak kaza yaptırır. Bunlar görünürde altı kişiyle ülkeyi yönetmeye talibiz diyorlar. Ülkemizde cumhurbaşkanı seçilebilmek için en az her iki kişiden birinin oyunu almak gerekiyor. Bunların cumhurbaşkanı altı kişiye karşı sorumlu olacakmış.

SİVİL DARBE TEŞEBBÜSÜ

– Millet ülkeyi yönetecek Cumhurbaşkanı arıyor, bunlar Cumhurbaşkanını yönetecek 6 kişinin derdine düşmüş. Bu ihtiras kumkumasının bedelini de millet ödeyecek. Uzaktan kumandayla hareket edecek bir cumhurbaşkanı adayına oy verin demek, milletin aklıyla alay etmek demektir.

– Meselenin çok daha vahim yanı, mutabakata vardık dedikleri bu sistemin mevcut anayasamıza alenen aykırı olmasıdır. Anayasanın vermediği bir yetkiyi kullanmaya çalışmanın adı, demokrasi değil sivil darbe teşebbüsüdür.

BİR DAVULA ALTI TOKMAK BİRDEN İNECEK

– Ülkenin ve halkın hiçbir meselesinde özgür iradesiyle karar alamayacak birini millet niye başına geçirsin ki. Oyu millet verecek ülkeyi altı kayyum yönetecek. Dünyada eşi benzeri olmayan bir sistem icat ettiler. Bir tane davula altı tokmak birden inecek.

HOROZUN ÇOK OLDUĞU YERDE SABAH OLMAZ

– Bir yanda 25-30 milyon oyla cumhurbaşkanı olacak, diğer tarafta birkaç yüz bini bulmayan oy gücüyle onu yöneten sistem olacak. Bostan korkuluğundan daha fazla iradesi, şahsiyeti olabilmesi mümkün mü?

– Millet bu oyunu bozar arkadaş. Horozun çok olduğu yerde sabah olmazmış derler. Bu kadar çok cumhurbaşkanı siluetinin olduğu yerde eser de olmaz, hizmet de olmaz.