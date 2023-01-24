Sosyal yardımlarda memur maaş katsayısı oranında artış

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, memur maaş katsayısı oranında artış yapılan sosyal yardımlara ilişkin son rakamları paylaştı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası yaşlı aylığının 1997 TL’ye, yüzde 40-69 arası engelli aylığının 1594 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığının 2 bin 392 TL’ye, evde bakım yardımının 4 bin 336 TL’ye ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesinin 3 bin 38 TL’ye yükseldiğini açıkladı.

Bakan Yanık, sosyal yardım ödemelerindeki artışlara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Yaşlı ve engelli aylığı, Evde Bakım Yardımı ve SED ödemelerini artışlı şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız” dedi.

2022’DE 18 MİLYAR TL ÖDENDİ

Aylık ortalama 560 bin engelli vatandaşa Evde Bakım Yardımı yapıldığının altını çizen Yanık, bu kapsamda 2022 yılı içerisinde toplam 18 milyar TL Evde Bakım Yardımında bulunduklarını bildirdi.

Çocukların, öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesini esas aldıklarını vurgulayan Bakan Yanık ayrıca, “Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 3 bin 644 TL’den 4 bin 853 TL’ye çıkarıldı” dedi. (DHA)

İlginizi Çekebilir Yardım olarak verilen kömürleri sahiplerinden alıp, satarken yakalandı

İlginizi Çekebilir Yoksulluk da, kuyruklar da bitmiyor