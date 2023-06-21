SÖZCÜ’ye çifte ödül
Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) bu yıl 15’incisini düzenlediği Ekonomi Basını Başarı Ödülleri’nde Sözcü Gazetesi Ekonomi Servisi iki ayrı ödüle layık görüldü.
İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) düzenlenen törene, TİM Başkan Vekili ve İDDMİB Başkanı Çetin Tecdelioğlu, TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Öner Çelebi, TÜROB Başkanı Müberra Eresin ile birlikte çok sayıda birlik ve dernek başkanı katıldı.
14 farklı dalda ödülün verildiği törenin açılış konuşmasını yapan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, iş dünyasının sorunlarının çözümü noktasında önemli çalışmalara imza atan ekonomi basınına yönelik desteklerinin süreceğini belirtti.
EN İYİ HABER VE ÖZEL ÖDÜL
Törende en iyi haber ve araştırma (yazılı basın) dalında ödülü “Elektriği vatandaşa pahalı satıp ucuza ihraç ediyoruz” başlıklı haberi ile Sözcü Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı Taylan Büyükşahin aldı.
Nezih Demirkent Özel Ödülü'ne ise “Bana binayı soramazsınız” başlıklı haberi ile editörümüz Deniz Bilici Göçmen layık görüldü