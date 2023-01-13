Elitaş: EYT için bizden takvim beklemeyin

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sözleşmelilere yönelik kadro düzenlemesiyle ilgili bilgi verdi. Elitaş "28 Kasım 2022'den önce işe başlayanlar kadroya geçecek" dedi. Elitaş ayrıca, "EYT için bizden takvim beklemeyin" dedi.

Sozcu.com.tr

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AKP Grup Başkanvekili Elitaş, kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin kanun teklifinin, Meclis Başkanlığına sunulduğunu bildirdi.

Meclis’te konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Elitaş, “28 Kasım 2022 den önce sözleşmeli personel statüsünde olanlar kadroya alınacak” dedi.

Elitaş, “Belediyelerde çalışan sözleşmelilerde 3 yıl şartı aramadan kadroya geçecek. Toplam 458 bin 615 çalışanı kapsıyor. Sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin yasa teklifini Cumhur İttifakı ortağımız MHP ve Mustafa Destici’nin de imzasıyla Meclis Başkanlığı’na sunduk” diye konuştu.

EYT AÇIKLAMASI

Elitaş, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yapılacak yasal düzenleme ile ilgili de konuştu. Elitaş, “EYT taslak metni henüz Meclise gelmedi. EYT ile ilgili çalışmayı bitireceğiz. Bir süre gerekiyor, yasalaştıracağız. Bu konuda bizden takvim beklemeyin. Bakanlıktan metin geldikten sonra 10 günlük bir çalışma süresi olacak” dedi.