SPK’da dikkat çeken görev değişikliği

Sermaye Piyasası Kurulu'nda (SPK) Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı Nizamettin Uçak, görevden alındı. Yeni daire Başkanı Kürşad Sait Babuçcu oldu. SPK son dönemde borsada yaşanan aşırı oynaklık sebebiyle eleştirilerin odağındaydı.

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Sermaye Piyasası Kurulu’nda (SPK) Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı Nizamettin Uçak, görevden alındı, yerine Kürşad Sait Babuçcu atandı.

Borsada yaşanan sert dalgalanmanın yanı sıra halka arzlarda yaşanan mağduriyetler sebebiyle eleştirilen SPK'da görev değişikliğine gidildi. Görevden alma ve atamalar, SPK Başkanı İbrahim Ömer Öngül tarafından bir genelge ile duyuruldu.

Buna göre; Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı Nizamettin Uçak yayınlanan genelgeyle görevinden alındı.

YENİ ATAMALAR

Temmuz 2019’dan bu yana bu görevi yürüten Nizamettin Uçak'ın yerine Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanlığı'na Kürşad Sait Babuçcu atandı. Serpil Yaşar, Mustafa Eken ve Müge Taşcı ise başkan yardımcısı olarak atandı.

Ortaklıklar Finansmanı Dairesi, sermaye piyasası araçlarının halka arz ve ihracına ilişkin işlemlerin düzenlenmesi ve onay verilmesi ve menkul kıymet stoklarının izlenmesinde görevli.

(ANKA)

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