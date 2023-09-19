Abone Ol

SPK’dan 4 isme yasak

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 4 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
SPK’dan 4 isme yasak

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (PEGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 4 kişiye yasak getirdi.

Kaynak: SPK

6 AYLIK İŞLEM YASAĞI

Kurul, yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla söz konusu isimlere 20 Eylül itibarıyla borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı. (AA)

Kriz kâhini ekonomistten borsa ve faiz uyarısıİlginizi ÇekebilirKriz kâhini ekonomistten borsa ve faiz uyarısı
X Reklam