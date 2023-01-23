Spotify da işten çıkarma furyasına katılıyor

Son dönemde binlerce kişiyi çıkaran teknoloji devlerinin arasına müzik veri akış servisi sunan Spotify da katıldı. İşten çıkarmaların bu hafta gerçekleşmesi beklenirken, kaç kişinin işine son verileceği bilinmiyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Maliyetleri düşürmek için bu hafta çalışanlarının bir kısmını işten çıkarmayı planlayan Spotify Technology, bu planıyla son dönemde binlerce kişiyi işten çıkaran Alphabet, Amazon.com ve Microsoft gibi teknoloji şirketlerinin arasına katıldı.

Bloomberg’de yer alan ve bazı kaynaklara dayandırılan haberde kaç kişinin işten çıkarılacağı belirtilmedi. Spotify, Reuters’ın sorularına henüz yanıt vermedi.

TEKNOLOJİ DEVLERİNDE İŞTEN ÇIKARMA DALGASI

Amazon’un CEO’su Andy Jassy, 5 Ocak’ta yaptığı açıklamada daha önce açıklanmış olan iş gücünün azaltılması kapsamında işten çıkarmaların 18 bin kişiyi aşacağını ifade etmişti.

Microsoft, 19 Ocak’ta 10 bin kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı. Google’ın çatı şirketi Alphabet’in CEO’su da 20 Ocak’ta çalışanlarına gönderdiği notta Alphabet’in 12 bin kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı.

Facebook’un çatı şirketi Meta ve Twitter gibi diğer teknoloji şirketleri de geçen yıl binlerce kişiyi işten çıkarmıştı. (REUTERS)

İlginizi Çekebilir 10 bin kişiyi işten çıkaran Microsoft, Sting için 500 bin dolar ödemiş

İlginizi Çekebilir Teknoloji sektöründe deprem sürüyor: Gelirlerde büyük düşüş bekleniyor

İlginizi Çekebilir Google 12 bin kişiyi işten çıkartacak