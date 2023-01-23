Spotify da işten çıkarma furyasına katılıyor
Son dönemde binlerce kişiyi çıkaran teknoloji devlerinin arasına müzik veri akış servisi sunan Spotify da katıldı. İşten çıkarmaların bu hafta gerçekleşmesi beklenirken, kaç kişinin işine son verileceği bilinmiyor.
Maliyetleri düşürmek için bu hafta çalışanlarının bir kısmını işten çıkarmayı planlayan Spotify Technology, bu planıyla son dönemde binlerce kişiyi işten çıkaran Alphabet, Amazon.com ve Microsoft gibi teknoloji şirketlerinin arasına katıldı.
Bloomberg’de yer alan ve bazı kaynaklara dayandırılan haberde kaç kişinin işten çıkarılacağı belirtilmedi. Spotify, Reuters’ın sorularına henüz yanıt vermedi.
TEKNOLOJİ DEVLERİNDE İŞTEN ÇIKARMA DALGASI
Amazon’un CEO’su Andy Jassy, 5 Ocak’ta yaptığı açıklamada daha önce açıklanmış olan iş gücünün azaltılması kapsamında işten çıkarmaların 18 bin kişiyi aşacağını ifade etmişti.
Microsoft, 19 Ocak’ta 10 bin kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı. Google’ın çatı şirketi Alphabet’in CEO’su da 20 Ocak’ta çalışanlarına gönderdiği notta Alphabet’in 12 bin kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı.
Facebook’un çatı şirketi Meta ve Twitter gibi diğer teknoloji şirketleri de geçen yıl binlerce kişiyi işten çıkarmıştı. (REUTERS)