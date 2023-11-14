Starbucks’ta tarihi grev hazırlığı

Starbucks çalışanları 16 kasımda yıllık tanıtım etkinliğiyle aynı zamana denk gelen tarihinin en büyük grevine çıkmaya hazırlanıyor.

Sozcu.com.tr

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Sendikalı Starbucks çalışanları bu hafta şimdiye kadarki en büyük grevlerini gerçekleştirmeyi planlıyor ve kahve devini örgütlenme kararı alan kafelerde adil müzakere yapmayı reddetmekle suçluyor.

Starbucks Workers United sendikası pazartesi günü yaptığı açıklamada, yüzlerce Starbucks mağazasındaki binlerce çalışanın, Starbucks’ın tatil temalı yeniden kullanılabilir bardaklar dağıttığı popüler bir tanıtım etkinliği olan Kırmızı Kupa gününde personel ve zamanlama sorunlarını gerekçe göstererek işi bırakacağını söyledi.

Sendika, Starbucks’ın bu tür promosyonlar sırasında özellikle zahmetli olan personel ve zamanlama gibi konularda iyi niyetle müzakere etmeyi yasadışı bir şekilde reddettiğini ifade etti.

Starbucks ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada müzakere etmeyi reddeden tarafın sendika olduğunu söyledi.

Kahve zinciri sendikanın sözleşme görüşmeleri için bir araya gelmeyi kabul etmesinin üzerinden aylar geçtiğini iddia ederken; sendika, Starbucks’ın işçilerin haklarına yönelik yasadışı ihlalleri kabul etmedikleri sürece görüşmeyi reddettiğini iddia etti.

9 BİNDEN FAZLA ÇALIŞANI TEMSİL EDİYOR

Workers United, yaklaşık iki yıl önce Buffalo, New York’ta elde ettiği dönüm noktası niteliğindeki zaferle başlayarak, Starbucks’ın ABD’de şirket tarafından işletilen yaklaşık 9 bin mağazasının 350’sinden fazlasında seçimleri kazandı.

Ancak sendikanın yayılma hızı büyük ölçüde yavaşladı ve bu mağazaların hiçbiri şirketle toplu iş sözleşmesi imzalamaya yaklaşamadı.

ABD Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu’nun bölge müdürleri şirket aleyhine 100’den fazla şikâyette bulunarak mağaza kapatma, aktivistleri işten çıkarma ve sendikanın örgütlendiği mağazalarda adil müzakere yapmayı reddetme gibi yasadışı sendika karşıtı taktikler uygulandığını iddia etti. Kurum, sendikalaşan ilk iki mağazada şirketin “anlaşmaya varma niyeti olmadan pazarlık yaptığını” da iddia etti.

Grevdeki işçiler 16 Kasım’da sendikasız kafeleri ziyaret ederek diğer baristalarla çabalarına katılmaları konusunda konuşmayı planlıyor. Sendikanın internet sitesine göre Workers United, 360’tan fazla sendikalı mağazayı ve 9 binden fazla Starbucks çalışanını temsil ediyor.

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