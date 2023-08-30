Suriyeli patrondan skandal işçi kıyımı

Helal gıda üreten Suriyeli patron Mazen Derawan’a Türkiye’deki işçi hakları ağır geldi. Derawan toplu sözleşmeyi uygulamadı, sendikaya üye olan 29 işçiyi de işten attı.

Erdoğan SÜZER

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Türkiye Suriyeli göçmen sorunu yaşarken şimdi de Suriyeli patronların işçi kıyımına sahne oluyor. Kocaeli'de helal gıda adı altında salam, sucuk, sosis üreten Amana Foods isimli firmanın sahibi Suriyeli Mazen Derawan, sendikaya üye olan işçileri gece yarısı işten attı.

Yüksek Hakem Kurulu kararlarını da uygulamayıp, toplu sözleşme zamlarını vermeyen Derawan, kapı dışarı ettiği işçilerin yerine taşeron şirketten günlük işçi takviyesi yaptı.

HİJYEN SKANDALI

Fabrika önünde nöbet tutan işçiler Suriyeli patronun gıda üretimi sırasında hijyen şartlarına uymadığını iddia ettiler ve olumsuz hijyen koşullarını gösteren fotoğrafları paylaştılar.

Suriyeli iş insanı Derawan, 2016'da İstanbul'da kurduğu Amana Foods şirketine bağlı olarak Kocaeli'de de et ve et ürünleri işlemesini faaliyete geçirdi. Türk-İş'e bağlı Koop-İş sendikası da 210 kişinin çalıştığı iş yerinde yaklaşık 3 yıl önce örgütlenme çalışmalarına başladı.

Sendika 112 işçiyi üye yaparak yetki sayısına ulaştı. Ancak işveren iş koluna itiraz ederek toplu sözleşmeye giden süreci uzattı. İki yıl süren dava sonucu kazanan taraf işçiler oldu. Mahkemenin yetkili kıldığı Koop-İş, işvereni toplu sözleşme masasına oturmaya davet etti. Ancak işveren masaya oturmayınca sendika geçtiğimiz mayıs ayında grev ilan etmek zorunda kaldı.

‘HEPİNİZİ ATARIM’

Düşük ücretle zaten zor geçinen işçiler sendikadan grev için oylama istedi. Bundan sonraki gelişmeleri SÖZCÜ'ye anlatan Koop-İş'in fabrikadaki örgütlenmeden sorumlu İstanbul 2 nolu Şube Başkan Şahin Kaya, şu bilgileri verdi:

“İşçi oylama isteyince işveren bütün işçileri toplayıp ‘greve hayır diyeceksiniz, yoksa hepinizi işten atarım' diyerek tehdit etmeye başladı. Oylama ve karar verme sürecinde sendikalı üye sayımız hızla azalmaya başladı. İşveren de henüz kıdem tazminatını hak etmemiş, ancak sendikaya üye olma potansiyeli olan 40-50 işçiyi hemen işten attı. Sonuçta oylamadan ‘greve hayır' çıktı.

Yasal olarak bu sefer sürece Yüksek Hakem Kurulu dahil oldu. Kurul 12 Temmuz'da sözleşmeyi bağıtladı. Böylece 2024 yılı sonuna kadar toplu sözleşme yapılmış oldu. Sözleşmeyle birlikte asgari ücret olan sendikalı işçilerin maaşı yüzde 40-50 yükseldi. Yüksek Hakem kararı 4 Ağustosta taraflara gönderildi. Bu süreçte üye sayımız 20'ye kadar düştü. Sözleşme gelince sayımız 40'a çıktı.

Biz de sendika olarak toplu sözleşmeden yararlanacak işçilerin isimlerini işverene bildirdik. İsimleri öğrenen işveren 23 Ağustos gece vardiyasına gelen 13 işçiyi önce sendikadan çıkmaya zorladı, istediği olmayınca hepsini işten çıkardı.

Ertesi günkü vardiyaya gelen 16 sendikalı işçiyi de aynı yöntemle işten attı. Tebligatları imzalamayan işçilerimiz fabrika önünde bekleyerek mesailerine devam ettiler. Şu anda sendikalı işçilerin yerine dışarıdan işçi getirilerek üretime devam ediliyor.”

KÖPEĞİNE GÖSTERDİĞİ DEĞERİ GÖSTERMEDİ

Başkan Şahin Kaya, fabrikada et dışında zaman zaman farklı firmalara fason üretimler de yapıldığını belirtirken, üretim sırasında hijyen kurallarına uyulmadığı yönünde şikayetler aldıklarını söyledi.

Patron Derawan'ın köpeğine gösterdiği şefkati işçilerine göstermediğini belirten Kaya, “Derawan sık sık fabrikada köpeğiyle dolaşıyor. Yağmur yağdığı bir gün şemsiyesini köpeğine tuttu. Köpeğine gösterdiği şefkati işçilerden esirgemesi hepimizin ağrına gitti” dedi.

Kaya, Derawan'ın sık sık demokrasi ve insan hakları konusunda panellerde konuştuğunu da belirtirken firmanın Manisa'da devlet teşvikiyle yeni bir fabrika kurmaya hazırlandığını söyledi.