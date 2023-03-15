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Suudilerden petrol ihracatında ‘tavan fiyat’ çıkışı

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, ülkesinin petrol ihracatına tavan fiyat uygulama olasılığının olduğunu belirterek "Tedariklerimize bunu uygulayan hiçbir ülkeye petrol satmayacağız" dedi.

Yayınlanma: 08:35 - 15 Mart 2023 Güncellenme:
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Suudilerden petrol ihracatında ‘tavan fiyat’ çıkışı

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, ülkesinin petrol ihracatına tavan fiyat uygulama olasılığının olduğunu belirterek “Tedariklerimize bunu uygulayan hiçbir ülkeye petrol satmayacağız” dedi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’ya göre Enerji Bakanı Bin Selman, Energy İntellengence sitesine açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin petrol üretimini azaltacağını söyleyen Bin Selman, “Diğer ülkeler de aynı uygulamayı yaparlarsa şaşırmam” ifadelerini kullandı.

‘PİYASA İSTİKRARSIZLIĞINI VE DALGALANMAYI ARTIRIR’

Bin Selman, “NOPEC” tasarısı ile tavan fiyat dayatmanın genişletilmesi arasında büyük bir fark olduğunu belirterek, “bunun petrol piyasası üzerindeki potansiyel etkilerinin benzer olduğunu” kaydetti.

Ülkesinin petrol ihracatına tavan fiyat uygulama olasılığının olduğunu belirten Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, şunları kaydetti:

“Tedariklerimize bunu uygulayan hiçbir ülkeye petrol satmayacağız. Bu tür politikalar, netlik ve istikrara büyük ihtiyaç duyulan bir zamanda yeni riskler ve daha fazla belirsizlik getiriyor. Bu tür politikaların kaçınılmaz olarak piyasa istikrarsızlığını ve dalgalanmaları artıracağını yeniden vurguluyorum.”

Petrol ihraç Eden Ülkeler Örgütü’ne (OPEC) karşı “Petrol Üreten ve İhraç Eden Kartellere Hayır (NOPEC)” adlı yasa tasarısı ilk defa 2000’de ortaya çıkmış ve yasalaşması için daha önce 16 kez ABD Kongresi’ne sunulmuştu. (AA)

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