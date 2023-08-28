Suudilerle madencilik alanında işbirliği anlaşması imzalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan ile madencilik alanında işbirliğinin önünü açacak bir mutabakat zaptına imza attıklarını söylerken Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise önümüzdeki günlerde sektörel ortaklıklar alanında mutabakat zaptı imzalanacağını belirtti.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bugün Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bandar bin İbrahim Alkhorayef ile görüştüklerini ve madencilik alanında işbirliğinin önünü açacak bir mutabakat zaptına imza attıklarını söyledi.

Bayraktar, anlaşmanın elektrikli araçlar, güneş paneli gibi alanlarda yeni teknolojilerde ihtiyaç duyulan kritik madenlerle ilgili işbirliğini içerdiğini dile getirdi.

Suudi Arabistan’ın özellikle yeşil hidrojen, rüzgar ve güneş panellerine ilgisine dikkati çeken Bayraktar, bu çerçevede 5 bin megavatlık bir kurula güç hedefi olduğunu aktardı.

BİR AÇIKLAMA DA TİCARET BAKANI’NDAN

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise , Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bender bin İbrahim El-Harif’le görüşmesine ilişkin, “Özellikle ihracat stratejilerimiz ve sektörel ortaklıklar alanında işbirliğine yönelik bir mutabakat zaptını önümüzdeki günlerde imzalayacağız” ifadesini kullandı.

Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen ay gerçekleştirdiği Cidde ziyaretinin ardından inşa edilecek bu işbirliğiyle, Suudi Arabistan Ulusal Sanayi ve Madencilik Stratejisi ve “Suudi 2030 Vizyonu” çerçevesinde Türk firmalarının Suudi Arabistan’daki projelerden daha fazla pay almaları hususunda ortak çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. (AA)