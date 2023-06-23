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Taksi ücretlerine büyük zam

Afyonkarahisar’da taksi işletmelerinin fiyat tarifesine yüzde 100 zam yapıldı. Afyonkarahisar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İbrahim Karataş, minibüs ücretlerine de zam yapılacağını söyledi.

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Taksi ücretlerine büyük zam

Afyonkarahisar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, taksi işletmelerinin fiyat tarifelerine zam yaptı. Yeni fiyat tarifesi Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin yönetim kurulunda onaylanarak uygulanmasına karar verildi.

YÜZDE 100 ZAM

Yeni fiyat tarifesine göre;

Açılış: 15 TL'den 30 TL'ye

Mesafe tarifesi kilometre başına: 10 TL'den 20 TL'ye çıktı.

İndi-bindi kısa mesafe ücreti: 35 TL'den 70 TL'ye yükseldi.

Saatlik: 120 TL

MİNİBÜSLE ULAŞIM ÜCRETLERİNE DE ZAM GELİYOR

Afyonkarahisar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İbrahim Karataş, yakın zamanda minibüs taşımacılığına da zam sinyali verdi. Karataş, “Minibüs fiyat tarifeleri üzerinde de çalışma yapıyoruz. Şu anda netleşmedi ama orada da zam kaçınılmaz oldu” dedi.

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