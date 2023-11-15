Taksicilerin zam talebine İBB’den yanıt

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın taksi tarifelerine yüzde 65 zam talebine İBB'den yanıt geldi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce "Yüzde 65 zam şu an hiçbir şekilde uygun görebileceğimiz bir rakam değil" dedi.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası(İTEO) Başkanı Eyüp Aksu’nun taksi tarife ücretlerine yüzde 65 oranında zam talebinde bulunduklarını açıklamasının ardından İBB’den konuya ilişkin açıklama geldi.

Aksu, dün yaptığı açıklamada Toplu Ulaşım Hizmet Müdürlüğü'ne yüzde 65 oranında taksi, taksi-dolmuş, ücret tarifelerinin artışı için talepte bulunduklarını belirtmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce ise zam talebine ilişkin yaptığı açıklamada kendilerine ulaşmış resmi bir zam teklifinin olmadığını ve yüzde 65 zammı uygun görmediklerini söyledi.

‘ARALIK AYINDA GÜNDEME GELEBİLİR’

Gökce, katıldığı canlı yayında taksi ücretlerine yönelik yaptığı açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verdi:

“Birincisi şu anda böyle bir gündem yok. Yüzde 65 rakamının neye göre bulunduğunu da bilmiyorum. Bu ayın sonundaki UKOME'de böyle bir gündem yok. 6 ayda bir UKOME'lerimiz zam gündemini içerecek şekilde toplanıyor. Aralık ayı sonundaki rakamlara göre, bu zam gündeme gelebilir. Ocak UKOME'sinden önce bu rakamı telaffuz etmek doğru değil. Kaldı ki yüzde 65 zam şu an hiçbir şekilde uygun görebileceğimiz bir rakam da değil. Fiziki temeli de yok.

Zam oranlarını 2 parametre ile hesaplıyoruz; enflasyondaki artış, asgari ücretteki artış ve akaryakıt fiyatlarındaki artış. Bu üçünün üstünden bir kat sayı ile parametre belirleniyor. Bu çarpıma göre de zam yapılıyor. Şu an bu rakamları da görmek mümkün değil. Dolasıyla böyle bir zam gündemimizde yok. Bize ulaşmış resmi bir teklif de yok.”

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