Taliban 50 bin dolarlık deprem yardımını Türk Büyükelçi’ye poşetle teslim etti

Afgan Kızılayı Başkanı, topladıkları 50 bin dolarlık deprem yardımını Türk Büyükelçi'ye naylon poşet içinde teslim etti.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’ye deprem nedeniyle yardım yollayan ülkelerden biri de Afganistan oldu.

Taliban yönetimine bağlı Afgan Kızılayı (ARCS) Başkanı Matiul Hak Halis, 4,5 milyon Afganisiyi (50 bin dolar) önceki gün başkent Kabil’de Türk Büyükelçiliğine teslim etti.

Afgan haber ajansı Khaama Press, ARCS’nin paylaştığı fotoğrafa dikkat çekerek, Afgan Kızılayı yetkililerinin, topladıkları yardımı Türkiye’nin Afganistan Büyükelçisi Cihad Erginay’a bir naylon poşet içinde teslim ettiklerini belirtti.

Afgan Kızılayı Başkanı Halis, Türk halkına başsağlığı mesajını iletti. Büyükelçi Erginay da yardım için teşekkür etti ve depremden etkilenen ailelere yardımı iletme sözü verdi.

Afganistan Dışişleri Bakanlığı geçen hafta Türkiye ve Suriye’ye depremden etkilenen ailelere destek için 160 bin dolarlık nakit yardımda bulunacağını açıklamıştı.

İslamcı örgüt Taliban, ABD güçlerinin çekilmesiyle birlikte Temmuz 2021’de 20 yıllık aranın ardından tekrar iktidara gelmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Taliban’ın tekrar iktidara gelmesi üzerine “Türkiye'nin Taliban'ın inancıyla alakalı ters bir yanı yok. Daha iyi anlaşabileceğimize ihtimal veriyorum” demişti.

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