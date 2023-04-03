Tane tane alışverişe bütçe dayanmıyor

Gıda enflasyonu rekordan rekora koşarken, Türkiye’nin üretiminde merkez olduğu sebze ve meyveyi vatandaş, taneyle bile zor alacak duruma geldi.

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Mevsimlik sebze ve meyveler tezgahlara zam rekorları ile gelirken, gıda harcamasına bütçe yetmiyor. Mutfağın temel ürünü olan kuru soğan mart ayında yüzde 22.42 ile zam rekorunu, 30 TL'lik etiketle de fiyat rekorunu kırdı. Markette bir tane kuru soğanın fiyatı 7.25 TL'ye gelirken, yaz sebze ve meyveleri de fahiş fiyat zamları ile tezgahtaki yerini alıyor.

DİLİM DİLİM ALIYOR

Yazın vazgeçilmez sebzelerinden karpuz tezgahlara yavaş yavaş giriş yaparken, kilogramı 30 TL, 1.5 kilogramlık dilimi ise 51 TL ile satışa çıkarıldı. Bir kilogram ithal muzun fiyatı 40 TL olurken, kilogramla alışverişe para yetiştiremeyen vatandaş muzun tanesini 8 TL'den alabiliyor. Bayrampaşa'da pazar esnafı olan Hilmi Ekinci, “Bugün 50 kilo karpuz geldi, tane ile 4 karpuz ile tezgahı açtım ama parça halinde satıyorum. Karpuzun dilimini 1 buçuk kiloya denk gelecek şekilde kesip 51 liraya satıyoruz. Dilim daha çok tercih ediliyor” dedi.

Rekor kuru soğanda

İstanbul Ticaret Odası mart ayı verilerine göre ise İstanbul'da martta önceki aya göre en çok fiyat artışı soğanda görüldü. Soğanda fiyat artışı yüzde 22.42 olurken, soğanı yüzde 18.55 ile taze fasulye, yüzde 17.99 ile dana eti, yüzde 16.63 ile balık izledi. Muzda bir aylık fiyat artışı yüzde 6.34, patateste ise yüzde 5.44 oldu. Dışarıda yenen yemek ücreti yüzde 8.46, yumurta ise yüzde 7.81 zamlandı.