Tarım Bakanı Kirişci’den et fiyatlarına ilişkin açıklama

Et fiyatlarında spekülatif hareketlerin olduğunu söyleyen Tarım Bakanı Vahit Kirişci, "Piyasadaki fiyat artışı konusunda bağımsız olarak tedbiren kasaplık hayvan tedariki bağlantılarının da yapıldığını belirtmek istiyorum" dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, et fiyatları konusunda spekülatif hareketlerin olduğunu söyledi.

Kasaplık hayvan tedariğine de ilişkin konuşan Kirişci şu ifadeleri kullandı;

“Et fiyatları konusunda etle ilgili olarak burada bir spekülatif hareketlerin olduğunu, bunu gözlemlediğimizin altını çizmek istiyorum. Gerekli önlemleri aldık almaya devam edeceğiz. Piyasadaki fiyat artışı konusunda bağımsız olarak tedbiren kasaplık hayvan tedariki bağlantılarının da yapıldığını belirtmek istiyorum”

DESTEK ÖDEMELERİ EKİM DÖNEMİNDE

Bakanlıkta medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Kirişci, Bakanlığın 2022 yılı faaliyetleri ve 2023 yılı hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kirişci, bu yıl martta 1 milyon 152 bin çiftçiye ödenmesi gereken 8,6 milyar lira mazot ve gübre desteğini, 2022 Kasım itibarıyla kullandırmaya başladıklarının altını çizerek, bundan sonra mazot ve gübre desteklemelerinin, her yıl, çiftçinin desteğe en çok ihtiyaç duyduğu ekim döneminde ayni olarak kullandırılacağını aktardı.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin verdiği 100 bin lira tutarındaki faizsiz kredi miktarını 200 bin liraya çıkardıklarını da söyleyen Kirişci, bunun 100 bin liralık kısmının da mazot ve gübre alımında ayni olarak kullanılabileceğini belirtti. (DHA, AA)

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