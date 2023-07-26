Tarım Bakanı Yumaklı’ya rekabet soruşturması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın 6 yıl genel müdürlük yaptığı Gübretaş’ın da aralarında bulunduğu şirketlerin kendi aralarında anlaşarak rekabeti engelledikleri, bu suç nedeniyle şirketlere ceza kesilmesi gerektiğini açıkladı.

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Rekabet Kurumu, gübre şirketlerinin ortaklaşa hareket ederek fiyatları yükselttikleri şikayetini değerlendirip 7 gübre şirketi hakkında 2021 yılında soruşturma açtı. Soruşturma heyeti, incelemelerin sonunda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın 6 yıl genel müdürlük yaptığı Gübretaş'ın da aralarında bulunduğu şirketlerin kendi aralarında anlaşarak rekabeti engelledikleri, bu suç nedeniyle şirketlere ceza kesilmesi gerektiğini açıkladı. Gübre şirketleri hakkında hazırlanan rapor Rekabet Kurulu üyelerine açıklandı. Kurul, raporla ilgili şirket temsilcilerinin sözlü savunmasını dinledi. Soruşturma raporunda, Gübretaş'ın rekabet ihlalini 2021'den önceki 1 ile 5 yıl boyunca sürdüğü belirtildi.

GÜBRETAŞ'TA YÖNETİCİYDİ

Bu dönemin tam da Bakan Yumaklı'nın genel müdür ve icracı yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığı döneme denk gelmesi dikkat çekti. Bakan Yumaklı, Ekim 2016'dan Nisan 2022'ye kadar Gübretaş'ı yönetmişti. Soruşturma heyetinin raporu hakkında nihai kararı Rekabet Kurulu üyeleri oylama sonucu verecek.