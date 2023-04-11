Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan soğan açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı, son günlerde fiyatıyla eleştiri konusu olan kuru soğan üretimine ilişkin, “Nisan ayı itibarıyla Adana ve Hatay illerimizde turfanda soğan hasadı başlamıştır. İçinde bulunduğumuz bu dönemde, geçen yılın üzerinde bir rekolte söz konusudur” açıklamasını yaptı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, bugün yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde fiyatıyla eleştiri konusu olan kuru soğan üretimine ilişkin bilgi verdi. Son 10 yıllık ortalamalara göre Türkiye'de yılda 2 milyon 100 bin ton kuru soğan üretildiği, bu rakamın geçen yıl 2 milyon 350 bin tona ulaştığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

* “Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2021-2022 pazarlama yılında yurt içi kullanım miktarı 2 milyon 87 bin ton ve yeterlilik oranımız yüzde 114,7'dir. Bu veriler dikkate alındığında, ihtiyacımızı karşılayacak düzeyde kuru soğan üretiminin gerçekleştirildiği görülmektedir.

* Sahip olduğumuz arazi varlığı ile farklı coğrafi bölgelerimizde değişen iklim özellikleri, ülkemizin bir bölgesinde ekim yapılırken bir başka bölgemizde hasat yapmaya imkan vermektedir. Böylece halkımızın gıda ihtiyacı kesintisiz bir şekilde karşılanmaktadır.

“TURFANDA SOĞAN HASADI BAŞLADI”

* 2022 yılında hasat edilen ve depolanan kuru soğanların yıl içerisinde tüketimi devam etmekle birlikte, ülkemizin güney bölgelerinde yeni üretim sezonuna ilişkin ilk hasatlar da başlamıştır.

* Bu kapsamda, nisan ayı itibarıyla Adana ve Hatay illerimizde turfanda soğan hasadı başlamıştır. İçinde bulunduğumuz bu dönemde, geçen yılın üzerinde bir rekolte söz konusudur. 2022 yılında Adana ve Hatay illerimizde 272 bin ton olan turfanda soğan üretiminin, bu yıl 284 bin tona yükselmesi beklenmektedir. Yeni hasatlarla birlikte üretilen ve sofralarımıza gelmeye başlayan soğan miktarı, halkımızın ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak seviyededir.” ANKA

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