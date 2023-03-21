Tarımsal girdi enflasyonu ocakta yüzde 96 arttı

TÜİK verilerine göre, 2023 Ocak'ta yıllık bazda 95,99 artan tarımsal girdi fiyat endeksi, aylık bazda ise yüzde 6,24 arttı. Tarımsal girdilerde aylık enflasyon 7 ayın zirvesine yükseldi. En yüksek artış yüzde 117,25 ile hayvan yeminde görüldü.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Ocak’a ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksini (Tarım-GFE) açıkladı.

Buna göre, Tarım-GFE’de 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,24, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 95,99 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 118,18 artış gerçekleşti.

Aylık bazda yüzde 6,24’lük artış dikkat çekti. Tarım-GFE en son 2022 Haziran’da yüzde 7,92 artmış; daha sonraki aylarda aylık enflasyon yüzde 1-2 seviyelerinde kalmıştı.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 5,77, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 9,62 yükseldi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 95,54, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 99,13 artış gerçekleşti.

YILLIK EN YÜKSEK ARTIŞ HAYVAN YEMİNDE

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 40,24 ile makine bakım masrafları ve yüzde 46,16 ile veteriner harcamaları oldu.

Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 117,25 ile hayvan yemi ve yüzde 115,38 ile tohum ve dikim materyali oldu.

Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 1,81 ile enerji ve yağlar ve yüzde 2,94 ile tarımsal ilaçlar oldu.

Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 35,17 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 21,45 ile veteriner harcamaları oldu.

Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 4,86 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu.

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