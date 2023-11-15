Tariş’ten zeytinyağı fiyatlarına ilişkin açıklama

Bu yıl Tariş'in zeytinyağı alım fiyatını 295 TL olarak belirlemesi sonrası, bir litre zeytinyağının marketlerde 400 liradan başlaması bekleniyor. Tariş Başkanı Hilmi Sürek ise, sızma zeytinyağı alamayan vatandaşın rafine zeytinyağı tüketebileceğini, fiyatların 165 lira olduğunu söyledi.

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Bu yıl Tariş’in zeytinyağı alım fiyatını kilogram başına 295 TL olarak belirlemesi sonrası perakende fiyatların geleceği seviye endişe yaratmıştı.

Yeni hasat ürünler sonrası bir litre zeytinyağının 400 liradan başlayacak olmasına yönelik endişelerin ardından açıklama yapan TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, “165 liraya da zeytinyağı var” açıklamasında bulundu.

Piyasada işlem gören 5 asit rafinajlık zeytinyağı fiyatının kilogram başına 165 lira olduğunu söyleyen Sürek, “Son dönemde öne çıkarılan kilogram başına 295 lira fiyat, 0,3 Kuzey Ege natürel sızma yağı için geçerli brüt fiyat olup, 0,3 asit alımı hiç yoktur, dolayısıyla piyasada işlem görmemektedir” dedi.

TARİŞ: SIZMA ALAMAYAN RİVİERA TÜKETEBİLİR

Sürek, alım fiyatlarının, 30 kooperatiften gelen piyasa fiyatları, ürün rekoltesi, üretici ortaklarının rekolte taahhüt miktarları, ürünün kalite durumu, stok miktarı, satış hedefleri, yurt dışı piyasa bilgileri ve rekolteleri, ürün bedeli ödeme vadesi dikkate alınarak belirlendiği bilgisini verdi.

“Tüketici ekonomik durumuna göre zeytinyağı yiyebilecektir” diyen Sürek, “Tüketici için tek bir zeytinyağı yoktur. Mevcut durumda çeşitli sınıflarda uygun fiyatlarla zeytinyağı bulunmaktadır. Sızma almaya gücü yetmeyen tüketiciler riviera veya rafine zeytinyağı tüketebilecektir” diye konuştu.

UZZK: HER ŞEYİN FİYATI MALİYETİYLE ORANTILI

Öte yandan, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı (UZZK) Konseyi Başkanı Mustafa Tan da zeytinyağı fiyatlarına yönelik benzer açıklamalarda bulundu.

“Zeytinyağında Türkiye fiyatları dünyayla paralel gidiyor” diyen Tan, “Hatta geçen sene düşüktü bile. Önümüzdeki sene fiyatların makul bir seviyeye geleceğini düşünüyorum. Tüketicimiz ‘İşte şu fiyatlara gelecek’ gibi söylemlerle korkutuluyor, çocukları korkutur gibi. Her şeyin fiyatı maliyetleri oranında artıyor” dedi.

Tan, zeytinyağı fiyatlarıyla ilgili spekülatif söylemlere karşı uyarıda bulunarak şöyle devam etti:

“Fiyatlar piyasada oluşur, ‘şöyle olacak, böyle olacak’ demek spekülatiftir. Bu yanlıştır. Nitekim birçok kuruluşumuz fiyatlarını açıklamaya başladı. Onlar da ticaret yapıyorlar. Ticareti kurallarına göre, maliyetlere bakarak üretici kuruluşları üreticilerin de haklarını savunarak ve aynı zamanda basiretli bir tüccar gibi de hareket ederek fiyatlar açıklıyor.

Fiyatlara baktığımız zaman dünya piyasalarıyla benzeşen fiyatlar. Bu yıl kaliteli yağların miktarı çok az. Mesela 295 lira fiyat var, bu fiyat en kaliteli grubun fiyatı. Normalde 1-1,5 asitler 200-250 lira civarında.” (AA)

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