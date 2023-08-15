Tasarrufun içinden otomobille geçtiler

Vatandaşın geçim derdi büyürken, kamu tasarruf dinlemedi. Kamu için tasarruf sadece genelgede kaldı. Genelgede kamuya resmi taşıt alımı ve kullanımında tasarrufa gidilmesi önerilirken, kurumlar araç kiralamaya ara vermedi.

Deniz AYHAN

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Son tasarruf genelgesi, kamuya resmi taşıt alımı ve kullanımında tasarrufa gidilmesi uyarısında bulunurken, kamu kurumları hız kesmeden araç kiralamaya devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 50 milyon 777 bin 750 TL, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 14 milyon 391 bin 360 TL, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) 16 milyon 645 bin 385, Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş (TCDD) de 15 milyon 429 bin 553 TL'lik araç kiraladı. Devlet Malzeme Ofisi (DMO) ise iki araca 2 milyon 107 bin 800 TL ödedi.

Kamuda Tasarruf Genelgesi'nin hemen ardından kamu kurumları araç kiralama ihalelerine devam etti, yeni sözleşmeler yapıldı. Bu kapsamda SGK 4 Temmuz 2023'te ihale düzenleyerek, 36 ay süreyle 40 adet araç kiralayacağını duyurdu. İhale süreci, 17 Temmuz'da yayımlanarak, yürürlüğe giren tasarruf genelgesine karşın durdurulmadı ve 1 Ağustos 2023'te bir filo firması ile 50.7 milyon TL'lik sözleşme imzalandı.

BELEDİYEYE 165 ARAÇ

SPK da 28 Temmuz 2023'te imzaladığı 14.3 milyon TL'lik sözleşme ile iki yıllığına 30 araç kiraladı. TEDAŞ Genel Müdürlüğü ise 26 Temmuz 2023'te, 16.6 milyon TL'ye bir yıllık süryle araç kiraladı.TCDD de 3 ay süreyle kullanmak üzere 28 Temmuz 2023'te 15 milyon 429 bin 553 TL'lik araç kiraladı. Öte yandan AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi ise 1 Ağustos 2023'te sözleşme imzalayıp, 64 milyon 988 bin TL'ye bir yıllığına 165 araç kiraladı. AKP'li Malatya Yeşilyurt Belediyesi de 31 Temmuz 2023'te sözleşme imzalayarak, 7 milyon 716 bin TL karşılığında araç kiraladı.

İşte kurumların araç kiralama için harcadığı para

Devlet Malzeme Ofisi, satın aldı

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) ise 5 Temmuz 2023'te ihaleye çıkarak, bir adet Toyota Hilux 24 D-4D 4×2 Adventure A/T metalik galaksi beyaz renk araç satın alacağını duyurdu. Tasarruf genelgesine karşın ihale süreci işledi ve 27 Temmuz'da ihale onaylandı. DMO, araç için 961 bin 400 TL ödedi. DMO, 31 Temmuz 2023'te tekrar ihaleye çıkarak, bir adet Toyota Hilux 24D-4D 4X4 Hi-Cruiser A/T, metalik gri renkli araç aldı. Kurum araç için 1 milyon 146 bin 400 TL ödedi.