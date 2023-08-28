Tayini çıkan memur çaresiz kaldı

Seçim sonrası hızla artan akaryakıt fiyatları nakliye sektörünü vurdu. 70 bin liraya kadar çıkan nakliye fiyatları tayini çıkan memuru mağdur etti.

Özgür CEBE

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14 Mayıs seçimlerinden sonra üst üste zamlanan akaryakıt fiyatları, şehirler arası taşımacılık ve nakliye sektörünü de vurdu. Diyarbakır'da birçok firma şehir içi taşımacılıkla sınırlı kalıp il dışı nakliye taleplerini geri çevirirken, piyasada fiyatlar bir anda 10-15 bin liradan 50-70 bin lira bandına çıktı. Tayinleri çıkan hakim, savcı, asker ve polislerden oluşan binlerce kamu görevlisi bu sebeple mağdur oldu.

Nakliye firmaları sadece şehir içi taşımacılık taleplerini karşılarken, il dışı taleplerini ya geri çeviriyor ya da yüksek ücretler talep ediyor. Bu dalgalanma özellikle temmuz ayı itibarıyla zirve yaptı. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 4 bin kişilik adli ve idari yargı ana yaz kararnamesi, Emniyet ve Jandarma personeli ve mülkiyeliler kararnamesiyle farklı bölgelere tayinleri çıkan kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel, nakliye fiyatlarındaki bu dalgalanma nedeniyle mağdur oldu.

MÜDAHALE EDİLEMİYOR

İl dışı talepleri geri çeviren ya da fahiş fiyatlar talep eden nakliye firmalarında ücretler geçen yıl Diyarbakır'dan Türkiye'nin farklı bölgeleri için 10-13 bin bira arasında değişiyordu. Bu yıl Diyarbakır'dan İç Anadolu, Akdeniz, Ege, Marmara bölgelerindeki farklı il ve ilçelere 800 ile 1.200 kilometre arasında değişen mesafelere 50 ile 70 bin lira arasında ücret talep ediliyor. Olumsuz tabloya sahip nakliye piyasasına müdahale edilmemesi talep sahibi vatandaşlarla firma sahiplerini ise karşı karşıya getiriyor. Bundan en fazla etkilenen ise tayini çıkan kamu görevlileri oldu.

Deprem sonrası fiyatlar fırladı

Yılın başında Diyarbakır'da evden eve taşımacılık ve nakliye ücretleri şehir içinde 2 ile 5 bin lira arasında değişiyordu. 6 Şubat depremlerinden sonra şehir içi nakliye ve taşımacılık ücretleri bir anda 10-15 bin liraya yükseltildi. Valiliğin buna dair uyarıları ve zabıtanın denetim ve idari para cezası yaptırımları da sonuç vermedi.