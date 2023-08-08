Tayvanlı çip üreticisi TSMC Almanya’da fabrika kuracak
Dünyanın en büyük çip üreticisi Tayvan Yarı-iletken İmalat Şirketi (TSMC), Avrupa'daki ilk fabrikasını 3,49 milyar Euro'ya kadar olan yatırım tutarıyla Almanya'da kuracak.
Tayvanlı çip üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TMSC), yönetim kurulunun 3,49 milyar Euro’ya (3.84 milyar dolar) kadar yatırımla Almanya’da fabrika kurulmasını onayladığını açıkladı.
Almanya’daki fabrika TMSC’nin Avrupa’daki ilk fabrikası olacak.
Dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC, 2021’den beri Almanya’nın Saxony eyaleti ile Dresden’de bir fabrika kurmak için görüşmeler yapıyordu. (REUTERS)