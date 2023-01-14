TBMM lüks araç için ihaleye çıktı

TBMM, aralarında lüks araçların da olduğu 27 araç kiralamak için ihaleye çıktı.

Deniz AYHAN

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TBMM 19 Aralık 2022'de aralarında lüks araçların da olduğu 27 araç kiralamak için ihaleye çıktı. Araçların TBMM'yi ziyarete gelen yabancı ülke meclis başkanları ve beraberlerindeki parlamento heyetleri ile diplomatik konuklar için kullanılacağı belirtildi. Ancak ihaleye geçerli teklif veren çıkmadı. Meclis de araç sayısını ve lüks araç özelliklerini düşürerek yeniden ihaleye çıktı. Daha önce araçlardan birinin 200 beygir, diğerinin 150 beygir gücünde ve 17'sinin ise 120 beygir gücünde olması istendi. 8 adet de minibüs kiralanacağı belirtildi.

SÖZCÜ'nün 4 Aralık 2022'de gündeme getirdiği haberin ardından bu ihale “Geçerli teklif veren istekli çıkmaması nedeniyle” iptal edildi. Meclis bu kez araç sayısını ve araç özelliklerini düşürerek yeniden ihaleye çıktı. 200 ve 150 beygirlik iki aracı kiralamaktan vazgeçti. 18 adet 120 beygir gücünde araç kiralama yoluna gitti. 8 adet olan minibüs sayısı da 5'e düşürüldü.

69 ARAÇ KİRALANDI

TBMM son olarak 8 Mart 2021'de ihaleye çıkarak 1 Mayıs 2021 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında makam hizmetlerinde kullanılacak 69 araç kiralamıştı. Araçlar için toplam 35 milyon 507 bin TL ödenmişti.