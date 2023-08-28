TCDD borç batağında

Hazine’nin Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nden alacakları rekor kırarken sadece TCDD’nin borcu 7 milyar 412 milyon liraya ulaştı. TCDD’ye bu yılın ilk 7 ayında ise 21.6 milyar lira kaynak aktarıldı.

Başak KAYA

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Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin (KİT) borçları gün geçtikçe katlanıyor. KİT'lerin vadesi geçmiş 3 milyar 135 milyon lira ve henüz vadesi gelmeyen 5 milyar 450 milyon lira olmak üzere toplam 8 milyar 585 milyon lira devlete borcu bulunurken sadece Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) borcu ise 7 milyar 412 milyon liraya çıktı. TCDD'ye bu yılın ilk 7 ayında ise bütçeden 21 milyar 648 milyon lira kaynak aktarıldı. TCDD'nin 2016 yılında Hazine'ye olan borcu 1 milyar 600 milyon lira düzeyindeydi. Devreye Yap-İşlet-Devret modeli girdi. 29 Ekim 2016'da açılışı yapılan Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nın işletmesi yolcu garantili olarak 20 yıllığına Cengiz-Kolin-Limak ortaklığına verildi. Ortaklık garın ticari alanları, otopark, otel ve ofis alanları da olmak üzere toplam 50 bin 644 metrekarelik bölümünü de işletiyor. Tüm bu alanların geliri 20 yıl boyunca 3 firmanın olacak.

TCDD KİRACI OLDU

Tren Garı'nın üçüncü katına TCDD Yolcu Dairesi, dördüncü katına ise TCDD Eğitim Dairesi taşındı ve TCDD kiracı oldu. Tutmayan yolcu garantileri için ise 2016-2022 döneminde 40 milyon dolar ödeme yapıldı.

Bitmeyen YHT için kredi

Temeli 2012 yılında atılan ve bitiş tarihi önce 2019, sonra 2020 yılı olarak açıklanan Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi için borçlanma yoluna gidildi. Bugüne kadar ancak yarısı tamamlanabilen proje için İngiltere'den 2.45 milyar liralık finansman kredisi sağlandı.