TCMB: Enflasyon beklentileri riskleri canlı tutuyor

Merkez Bankası'nın PPK özetinde, enflasyon beklentilerin enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü riskleri canlı tuttuğu belirtilerek "Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir" denildi.

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Merkez Bankası (TCMB), politika faizi 500 baz puan artışla yüzde 30’a yükselttiği Para Politikası Kurulu'na (PPK) ilişkin toplantı özetini yayımladı.

“Enflasyon temmuz ve ağustos aylarında öngörülenin üzerinde gerçekleşmiştir” denilen PPK toplantı özetinde, parasal sıkılaştırma sürecinin enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar devam edeceği belirtildi.

Açıklamada enflasyon artışının nedenlerine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“Vergi ve yönetilen-yönlendirilen fiyatlardaki ayarlamaların temmuz ayından sarkan etkilerinin yanında, Türk lirasındaki değer kaybı ve ücret artışlarının gecikmeli etkileri ile küresel enerji fiyatlarındaki yükseliş ve hizmet fiyatlarındaki katılık etkili olmuştur. Akaryakıt fiyatlarında sık fiyat güncellemeleri sonucunda ulaşılan yüksek seviyeler doğrudan ve dolaylı kanallarla enflasyondaki yükselişe ilave etki yapmış ve fiyat artışlarının genele yayılmasına katkıda bulunmuştur.”

ÖTV düzenlemesinin akaryakıt fiyatlarını arttığına değinilen açıklamada “Uluslararası ham petrol fiyatları ve döviz kuru gelişmeleriyle birlikte ÖTV düzenlemesi akaryakıt fiyatlarında güçlü artışı beraberinde getirmiştir. Akaryakıt fiyatlarındaki artış doğrudan etkisinin yanı sıra taşımacılık maliyetleri üzerinden dolaylı olarak da tüketici enflasyonunu olumsuz etkilemektedir” ifadelerine yer verildi.

‘ENFLASYON BEKLENTİLERİ RİSKLERİ CANLI TUTUYOR’

Özette, öncü göstergelerin son iki ayda gözlenen yüksek fiyat artışlarının yavaşlayacağına işaret ettiği kaydedilirken “Enflasyon beklentilerindeki mevcut seyir ve fiyatlama davranışlarındaki bozulma, enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü riskleri canlı tutmaktadır” denildi.

Enflasyon beklentilerinin arttığı belirtilen raporda şunlar kaydedildi:

Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre on iki ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 42,01'den 2,93 puan artışla yüzde 44,94; gelecek yirmi dört ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 22,54'den 1,33 puan yükselerek yüzde 23,87; beş yıl sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi ise yüzde 10,42'den 0,39 puan aşağı güncellenerek yüzde 10,03 olmuştur.

FAİZ ARTIŞI MESAJI

Toplantı özetinin para politikası kısmında ise enflasyon hedefine ulaşana kadar faiz artırımına devam edileceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

* Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir. Enflasyon görünümü ve yukarı yönlü riskler göz önüne alındığında Kurul, para politikası çerçevesinin yüzde 5 enflasyon hedefini gerçekleştirme kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiği değerlendirmesinde bulunmuştur.

* Fiyat istikrarındaki bozulmanın makroekonomik istikrar ve özellikle finansal istikrar üzerinde oluşturabileceği risklere de dikkat çekilmiştir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir.

SADELEŞTİRME VE SIKILAŞTIRMA DEVAM EDECEK

* Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Sadeleşme adımları kademeli olarak sürdürülecek, bu süreçte dönüşümün hızı ve sıralaması etki analizleri ile belirlenmeye devam edecektir.

* Bu kapsamda, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemeler parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmektedir. Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almayı sürdürecektir.