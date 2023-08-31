TCMB: Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar sıkılaştırma güçlendirilecek

Merkez Bankası önümüzdeki aylarda enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklerin canlı olduğuna dikkat çekerek yürütülen parasal sıkılaştırmanın enflasyon görünümünde iyileşme sağlanana kadar kademeli olarak güçlendirileceğini belirtti.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun geçen hafta 750 baz puan ile keskin faiz artırımı kararı aldığı toplantının özetleri yayımlandı.

Özetlerde öncü göstergelerin Ağustos’ta da yüksek aylık fiyat artışlarının devam edeceğine işaret ettiği ifade edilerek, buna bağlı olarak yıllık enflasyonun “önemli ölçüde artacağı” tahmininde bulunuldu.

Ayrıca KKM hesaplarının kur farkı ödemelerinin TL likiditeye etkilerinin yakından izlendiğini ve gerekli adımların atıldığı belirtilirken, sadeleşme süreci ve politika faizindeki artışla birlikte TL enstrümanlara olan talebin artacağız ve kredi ile mevduat faizlerinin birlikte yükseleceği ifade edildi.

PARA POLİTİKASI DEĞERLENDİRMELERİ

Özetlerde para politikasına ilişkin olarak şu ifadeler yer aldı:

* Sadeleşme adımları kademeli olarak sürdürülecek, bu süreçte dönüşümün hızı ve sıralaması etki analizleri ile belirlenmeye devam edecektir. .

* Bu kapsamda, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemeler parasal aktarım mekanizmasını güçlendirecektir.

* Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almaya devam edecektir.

* Bu kararlarla, temel politika aracı olan politika faizleri parasal, finansal koşullar ve beklentileri etkilerken, Türk lirası likidite ve tüketim talebindeki aşırılıkların dengelenmesi ve para politikasının etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir.

* Bireysel kredilerdeki ivmelenmeyle birlikte iç talebin hem doğrudan hem de cari denge üzerinden fiyat istikrarını bozduğu değerlendirilmiştir. Seçici kredi sıkılaştırması kararları sonucunda yurt içi talepte dengelenme sürecinin destekleneceği öngörülmektedir.

* Döviz kuru gelişmelerinin etkisiyle kur korumalı mevduat hesaplarının kur farkı ödemeleri nedeniyle finansal sisteme girişi gerçekleşen Türk lirası likidite yakından izlenmektedir.