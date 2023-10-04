TCMB’den enflasyonda ‘eğitim, kira ve enerji’ vurgusu

TCMB eylül ayı enflasyon raporunu yayınladı. Raporda, "Eğitimle bağlantılı kalemler yüksek fiyat artışları ile öne çıkarken kirada süregelen yükseliş eğilimi güçlenmiştir" denildi. Ayrıca petrol kaynaklı enerji fiyat artışına da dikkat çekildi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

TÜİK’in dün açıkladığı enflasyon verileri ile ilgili Merkez Bankası (TCMB) ‘Eylül Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu’nu yayınladı.

Tüketici fiyatları eylül ayında aylık yüzde 4,75 oranında yükselirken, yıllık enflasyon 2,59 puan artışla yüzde 61,53 olarak gerçekleşmişti.

TCMB’nin eylül ayına ilişkin değerlendirmesinde; üniversite ücreti, okul servisi ve yurt ücreti gibi eğitimle bağlantılı kalemlerin yüksek fiyat artışları ile öne çıktığı, kirada süregelen yükseliş eğiliminin güçlendiği belirtildi.

Raporda ayrıca “Enerji grubu fiyat artışında başta ham petrol olmak üzere enerji emtia fiyatlarındaki gelişmeler etkili olmuştur” ifadelerine yer verildi.

ENFLASYON RAPORUNDA ÖNE ÇIKANLAR

TCMB’nin değerlendirmesinde öne çıkan kısımlar şöyle:

* Türk lirasında yaşanan değer kaybı, ücret artışı ve vergi düzenlemeleri kaynaklı gecikmeli etkiler zayıflamış, aylık fiyat artışları hizmetler ile alkol-tütün dışında kalan gruplarda yavaşlamıştır.

* Hizmet grubunda hâkim olan dönemsel fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme davranışları neticesinde güçlü fiyat artışları genele yayılan bir şekilde devam etmiştir.

* Eylül ayında üniversite ücreti, okul servisi ve yurt ücreti gibi eğitimle bağlantılı kalemler yüksek fiyat artışları ile öne çıkarken kirada süregelen yükseliş eğilimi güçlenmiştir.

* Enerji grubu fiyat artışında başta ham petrol olmak üzere enerji emtia fiyatlarındaki gelişmeler etkili olmuştur.

* Gıda grubunda genele yayılan fiyat artışları devam etmekle birlikte, aylık fiyat artışı ekmek ve tahıllar ile sebze fiyatları öncülüğünde son iki aya kıyasla yavaşlama kaydetmiştir.

* Temel mal grubunda aylık enflasyon daha ılımlı bir görünüm arz ederken, dayanıklı mal alt grubunda otomobil fiyatlarının yataya yakın seyrettiği ancak beyaz eşya ve mobilyada yüksek fiyat artışlarının devam ettiği gözlenmiştir.

* Üretici fiyatlarındaki aylık artış eğilimi yavaşlayarak da olsa sürmüş, üretici yıllık enflasyonu temelde enerji fiyatları kaynaklı baz etkisiyle düşüş kaydetmiştir.

İlginizi Çekebilir TCMB Başkanı: Enflasyonda düşüş Mayıs 2024'ten sonra