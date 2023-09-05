TCMB’den enflasyonda vergi artışları vurgusu

Merkez Bankası (TCMB) temmuzdaki vergi artışlarının gecikmeli etkilerinin ve TL'deki değer kaybının ağustos ayı enflasyonunda belirleyici olduğunu açıkladı. Merkez ayrıca, akaryakıt fiyatlarındaki artışların tüketici fiyatlarına hızlı bir şekilde yansıdığının altını çizdi.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası (TCMB) 2023 Ağustos’a ilişkin Fiyat Gelişmeleri Raporunu açıkladı.

Tüketici fiyatlarının ağustosta yüzde 9,09 oranında yükseldiğini, yıllık enflasyonun 11,11 puan artışla yüzde 58,94 olduğu anımsatılan raporda, vergi artışlarına dikkat çekildi ve şöyle denildi:

“Vergi ve yönetilen fiyatlardaki ayarlamaların temmuz ayından sarkan etkilerinin yanı sıra Türk lirasındaki değer kaybı ve ücret artışlarının gecikmeli etkileri ile küresel enerji fiyatlarındaki yükseliş sonucunda ana grupların tamamında yıllık enflasyon yükselmiştir.”

‘AKARYAKIT ZAMLARI FİYATLARA HIZLI YANSIDI’

Aylık bazda en yüksek artışın yüzde 14,23 oranı ile enerji grubunda kaydedildiğinin hatırlatıldığı metinde, “Bu gelişmede önceki aydan sarkan vergi etkisinin yanı sıra dış fiyat baskıları belirleyici olmuştur” denildi.

Açıklamada, “Akaryakıt fiyat artışları ulaştırma hizmetleri fiyatlarına hızlı şekilde yansımış, grup aylık enflasyonunda yüzde 27,62 ile 2003 bazlı TÜFE kapsamında hesaplanan en yüksek artış kaydedilmiştir” ifadelerine yer verildi.

‘KİRA FİYATLARINDA DA YÜKSEK ARTIŞLAR GÖZLENDİ’

Gıda, asgari ücret ve kur gelişmelerine duyarlılığı yüksek hizmet kalemlerinin yanı sıra kira fiyatlarında da yüksek artışlar gözlendiği belirtilen araştırma metnine şöyle devam edildi:

“Temel mal grubu fiyatlarında özellikle Türk lirasındaki değer kaybının gecikmeli etkileriyle yükseliş sürmüştür.

ÜRETİCİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ ETKİLİ OLDU

Taze meyve ve sebze fiyatlarındaki olumsuz görünüm ağustos ayında devam ederken, işlenmiş gıda alt grubunda fiyat artışları genele yayılarak güçlenmiştir.

Üretici fiyatlarındaki artış eğilimi enerji grubunda daha belirgin olmak üzere sürmüş, son üç aylık dönemde tüketici fiyatları üzerinde üretici kaynaklı yukarı yönlü baskılar belirginleşmiştir.

Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle aylık artış oranları B ve C göstergelerinde güçlü seyrini korumuş ve göstergelerin yıllık enflasyonları yükselmeye devam etmiştir.”

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