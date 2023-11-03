Tekel bayileri sigara satışını durdurmayı planlıyor

150 bin tekel bayisini temsil eden Türkiye Tekel Bayileri Platformu, sigara satışlarını durdurmayı planladığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Tekel Bayileri Platformu (TTBP), Türkiye genelinde tekel bayilerin sigara satışını durduracağını açıkladı.

Platform tarafından yapılan açıklamada son sigara zamlarının ardından henüz zam geçişi yapmayan sigara gruplarının tekellere sigara tedariki sağlamadığı ve bu sebeple sigara satışlarının kısıtlandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca banka pos oranlarının yüzde 3’ün üzerine çıkmasıyla kâr marjlarının tamamen bankaların kasalarına gittiği ifade edildi. Sigara kâr marjının 4,5 olduğu belirtilen açıklamada tekellerin haksız rekabete maruz kaldığı da eklendi.

Aşırı zamların tüketiciyi hem sigarada hem alkolde kaçak ürünlere ittiği belirtilen açıklamada “Sigara kâr marjı çok düşük ve bizler tekel bayiler olarak Türkiye geneli kâr marjı düşük hiç bir tütün mamulünü satmama kararı almayı düşünüyoruz” ifadelerine yer verildi.

SİGARAYA 5 TL ZAM GELDİ

Eylül ayının başında tüm sigara gruplarına gelen 5 TL’lik zammın ardından bir sigara grubu yeniden zam kararı aldı.

Dün zamlı satışına başlanan sigara grubundaki tüm ürünlere 5 TL zam geldi.

Son zam ile birlikte en ucuz sigara 50 liraya yükseldi.

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