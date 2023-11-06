Teknoloji çağında gençlere reva görülen işe bakın

İktidar resmi kayıtlarda bile 6 milyondan fazla rakamlara ulaşan genç işsizleri teknolojiye yönlendirmek yerine yaşlı ve alzaymır hastalarına baktıracak.

Erdoğan SÜZER

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Ülkenin dört bir yanına açtığı niteliksiz üniversiteler yüzünden diplomalı ve niteliksiz işsiz gençler ordusu yaratan iktidar, genç işsizleri teknolojiye yönlendirmek yerine yaşlı bakım işlerinde çalıştırmayı hedefliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda muhalefet milletvekillerinin, “Kalkınma planında 5 yılda 5 milyon kişiye iş bulacağınızı söylüyorsunuz, bu kadar istihdamı nereden sağlayacaksınız?” sorusu üzerine genç istihdamına yaşlı, engelli ve alzaymır hasta bakıcılığını işaret etti.

Bakan Işıkhan, yaşlı ve engelli bakımı işini sosyal politika hocası olarak çok önemli gördüğünü ifade ederken, “Dünya nasıl yaşlanıyorsa Türkiye de gittikçe yaşlanıyor. Demans ve buna bağlı alzaymır ve Parkinson gibi rahatsızlıkların oranı gittikçe artıyor. Artık şunu da açıkça ifade etmek gerekir ki, artık her evde bir alzaymır hastası bulunuyor. Bunu artık kabul etmek gerekiyor. Allah korusun ama bunun ilacı da yok” dedi.

Işıkhan, şöyle devam etti:

“Bakım konusunu çok değerli bir konu olarak gündemimize geliyor. İnşallah genç işgücünü bu bakım sektörüne yönlendirmemiz doğrultusunda 5 milyon değil belki daha da fazla istihdam yaratacağız. Ancak burada tabi ki çalışma motivasyonumuzu, gençlere yönelik motivasyonlarımızın artırılması yönünde çalışma yapmamız gerektiğini ben çok iyi biliyorum.”

6 MİLYON GENÇ İŞSİZ

TÜİK'in resmi verilerine göre, Ağustos ayı itibariyle 15-24 yaş grubu genç nüfusun yüzde 17.2'si işsiz geziyor.

Genel işsizliğin iki katını ifade eden bu oran resmi kayıtlarla dahi 6 milyondan fazla gencin işsiz kaldığını gösteriyor.

CHP'Lİ BELEDİYEYE HACİZ

Bakan Işıkhan, İzmit Belediyesinin şirketler dahil SGK'ya olan toplam 318.8 milyon liralık borcuna karşılık olarak 435 adet gayrimenkulünü teklif ettiğini, ancak SGK'nın ada, parsel numaralarında hatalar olduğu gerekçesiyle belediyenin tüm gayrimenkullerine haciz işlemi uyguladığını bildirdi.

Bu açıklamaya tepki gösteren CHP'li Cavit Arı, “Bugüne kadar kaç tane AKP'li belediyeye haciz işlemi yaptınız Sayın Bakan? Bir tane AKP'li belediye söyleyin. Ayrımcılık yaptığınız çok ortada iktidar olarak” dedi. Bakan Işıkhan bu soruya yazılı yanıt vereceğini söyledi.