Teknoloji sektöründe deprem sürüyor: Gelirlerde büyük düşüş bekleniyor

Microsoft, Amazon, Meta, Twitter gibi teknoloji devleri, ekonomide yaşanan gelişmeler nedeniyle aldıkları daralma kararının yanında kârlılıkların düşmesi sorunu ile de boğuşmaya başladı.

Sozcu.com.tr

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Teknoloji devleri, yüksek enflasyon ve resesyon endişeleri ile boğuşurken aldıkları daralma kararının yanında kârlılıkların düşmesi sorunu ile de boğuşmaya başladı.

Bu şirketlerin gelir artışı, pandemi nedeniyle satışların hızlandığı son birkaç yıla göre sert bir şekilde zayıfladı. Ayrıca daha yüksek maliyetler de kârları baskıladı. Geçtiğimiz günlerde Google, Facebook, Microsoft ve Twitter onbinlerce kişiyi işten çıkarmıştı. Öte yandan teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 endeksi de geçtiğimiz yıl yüzde 33 düştü.

ABD’li finans ajansı Bloomberg’in araştırma birimi tarafından derlenen verilere göre; Wall Street, dördüncü çeyrekte teknoloji sektörü için kazanç tahminlerini düşürdü. Ancak yatırımcılar için asıl tehlike, ekonomi soğudukça teknoloji ürünlerine olan talebin çökmesi.

KÂRLAR SERT DÜŞECEK

Teknoloji firmalarının dördüncü çeyrek kazançlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 düşmesi bekleniyor. Bu da sektörün son 7 yılın en sert kaybını yaşayacağı anlamına geliyor. Öte yandan kârlılık tahminleri sürekli aşağı yönlü revize ediliyor. Henüz üç ay önce, Wall Street kârların yatay seyretmesini bekliyordu.

Bloomberg Intelligence hisse senedi stratejisti Michael Casper, “Teknoloji sektörü, borsalardaki genel kazanç durgunluğunun çoğunu yönlendiriyor. Bu durgunluğun ne kadar kötüleşeceğine bağlı olarak, sektör için kesinlikle bazı olumsuz revizyon riskleri var” dedi.

İŞTEN ÇIKARMALAR YAYILIYOR

Diğer yandan sektörün en büyük gündemlerinden biri de işten çıkarmalar. Microsoft geçtiğimiz hafta iş gücünün yaklaşık yüzde beşi olan 10 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Microsoft geçen yıl da yaklaşık bin çalışanını işten çıkarmıştı. Küçülme 2023'ün üçüncü çeyreğinin sonuna kadar devam edecek.

İşten çıkarma kararı alan tek şirket Microsoft değil. Bu ayın başlarında Amazon, 18 bin çalışanını işten çıkarmayı planladığını duyurmuştu ve Salesforce, yüzde 10'luk bir işten çıkarma yapacağını söyledi.

Google'da da durum pek farklı değil; Alphabet, dünya çapında 12 bin çalışanı işten çıkardı. E-icaret devi Amazon da şirket tarihindeki en büyük işten çıkarma dalgasına hazırlanıyor. Şirket dünya genelinde 18 binden fazla çalışanını işten çıkaracak.

İşten çıkarmaları dijital ortamda takip eden Layoffs.fyi isimli internet sitesinin verilerine göre 2022'de dünya genelinde 1018 teknoloji şirketi 153 bin 678 bin kişinin işine son verdi.