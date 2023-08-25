Temmuzda Türkiye’ye 7,1 milyon turist geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, temmuz ayında Türkiye'ye gelen yabancı turistlerin sayısı yıllık bazda yüzde 7,25 artarak 7,1 milyona çıktı. Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen ülke konumundaki Rusya, temmuzda tahtını Almanya'ya bıraktı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2023 Temmuz’a ilişkin Sınır İstatistiklerini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan geçici verilere göre; 2023 Temmuz’da Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,25 artarak 7 milyon 148 bin 44’e yükseldi.

Yılın ilk 7 ayında Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,2 artarak 26 milyon 766 bin 240’e çıktı.

TEMMUZDA ALMANLAR RUSLARI SOLLADI

2023 Temmuz’da Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya yüzde 13,17 (941 bin 597) ile birinci, Rusya yüzde 12,38 (884 bin 585) ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) yüzde 8,04 (574 bin 436) ile üçüncü sırada yer aldı.

İngiltere (Birleşik Krallık) ülkesini Polonya ve Bulgaristan takip etti.

Yılın ilk 7 ayını kapsayan 2023 Ocak-Temmuz döneminde ise, Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Ruslar ilk sırada yer aldı.

Buna göre, Rusya yüzde 13,07 (3 milyon 498 bin 614) ile birinci olurken, Almanya yüzde 12 (3 milyon 211 bin 724) ile ikinci sırada yer aldı.

İngiltere (Birleşik Krallık) yüzde 7,71 (2 milyon 63 bin 740) ile üçüncü olurken, İngiltere’yi Bulgaristan ve İran izledi.

İlginizi Çekebilir Dolar/TL güne yükselişle başladı