Tepkiler geri adım attırdı: Simit zammı askıya alındı

Tahıl ambarı olarak bilinen Konya’da 5 liradan satılan simit ve poğaçanın fiyatının 7 liraya yükseldiği duyuruldu. Gelen tepkilerin ardından zammın askıya alındığı açıklandı.

Müslüm EVCİ

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Tahıl ambarı olarak bilinen Konya'da sabah saatlerinde yapılan duyuruyla 5 liraya satılan sade simit ve poğaçanın fiyatı 7 liraya yükseldi.

“ZAMANSIZ VE SEBEPSİZ”

Fırıncılar zamma gerekçe olarak fiyatı artan susam, un ve diğer giderleri gösterirken AKP'li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla zamma tepki gösterdi. AKP'li Altay, “Simide yapılan zammı zamansız ve sebepsiz buluyorum. Hemşehrilerimle aynı fikirdeyim, zam gözden geçirilmeli. Gün birlik günüdür.” ifadelerini kullandı.

ZAM ASKIYA ALINDI

Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, tepkilerin ardından ekmek zammının askıya alındığını belirtti. Karabacak, “Esnaflarımız ve KONYA Fırıncılar Pideciler Simitçiler Odamızla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde simide yapılan zammı askıya aldığımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” ifadelerini kullandı.

KONYA FIRINCILAR ODASI BAŞKANI HONÇA'DAN AÇIKLAMA

Konya Fırıncılar Odası Başkanı Vedat Honça ise, “Sosyal medyadan Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’ın sesini duyduk. Biz de zamansız olduğunu düşünerek bu zammı ileri bir tarihe ertelemek için karar aldık” dedi.

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