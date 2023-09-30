TESK’ten ‘tabelalarda standart’ çağrısı

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, çok renkli, boyutları birbirinden farklı ve yabancı kelimelerin sıklıkla yer aldığı tabelaların cadde ve sokaklarda görüntü kirliliğine sebep olduğunu belirterek, bu konuda standart oluşturulması gerektiğini talep etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, tabelalardaki uyumsuzluğa ilişkin değerlendirmede bulundu.

Palandöken, çok renkli, boyutları birbirinden farklı ve yabancı kelimelerin sıklıkla yer aldığı tabelaların cadde ve sokaklarda görüntü kirliliğine sebep olduğunu belirterek, bu konuda standart oluşturulması gerektiğini talep etti.

‘ARTAN YABANCI TABELALAR MİLLİ KİMLİĞE ZARAR VERİYOR’

Bu konudaki düzensizliğin şehir kültürüne zarar verdiğini vurgulayan Palandöken, “Artan yabancı tabelalar milli kimliğimiz ve dilimiz açısından da büyük bir tehlike doğuruyor. Bu nedenle yabancı tabela kullanımına sınırlama getirilmeli ve tabela yönetmeliğinde yer alan kurallara riayet edilmeli” ifadesini kullandı.

Tabelaların işletmeler için profesyonel ve saygın bir imaj oluşturduğuna dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

‘MUTLAKA STANDART OLMALI’

“İşletmelerin tabelası müşteriler için ilk temas noktasıdır. Dolayısıyla işletmelerin tabela tasarımlarının ve yerleşimlerinin düzenlemelere uygun olması son derece önemli.

Tabela boyutları, rengi ve benzeri diğer özelliklerin belirli bir standarda bağlı olması ilk izlenimde güven verir ve ilerleyen zamanlarda kurumsal kimlik oluşumuna yardımcı olur. Bu sebeple tabelalarda mutlaka standart olmalı.

Tabelalara getirilecek standart, işletmelerin tanınırlığını artırdığı gibi yerinin de kolay bulunmasına olanak sağlar. Böylelikle hem işletmeler daha düzenli iş yapar hem de sokakların estetiğinden ödün verilmemiş olur.” (AA)

İlginizi Çekebilir Zamlı elektrik tarifesi Resmi Gazete'de