Tesla, Elon Musk’ın imajından kötü etkilendi: Müşteriler elden çıkarıyor

Elektrikli otomobil markası Tesla, ünlü milyarder Elon Musk'ın kendi radikal fikirlerini yaygınlaştırmaya başlamasından olumsuz etkilendi. Müşteriler artık markayı daha az tercih etmeye başladı. Bazı Tesla sahipleri de bu nedenle araçlarını sattı.

Sozcu.com.tr

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Tesla ve Twitter CEO’su Elon Musk’ın tartışmalı hareketleri Tesla satışlarını da ciddi şekilde etkilemeye başladı. Musk’ın son dönemde giderek daha politik ve tartışmalı hale gelen açıklamaları araç meraklılarının markayla ilişkilerini yeniden gözden geçirmelerine neden oldu.

Kimi Tesla sahipleri Musk’ın sağ fikirleri giderek daha fazla yaygınlaştırması nedeniyle araçlarını değiştirdiklerini söyledi. Insider’a konuşan Tesla sahipleri ‘Musk’ın maskaralıklarından bıktıklarını’ belirterek markayı terk ettiklerini söyledi.

Son zamanlarda yapılan bazı araştırmalar da bu araç sahiplerini destekledi. Araştırma şirketi Morning Consult, Tesla’nın Demokratlar arasındaki net tercih derecesinin kasımda önceki aya göre yüzde 20 düştüğünü belirtti. Cumhuriyetçiler arasında ise tercih edilme derecesi arttı.

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Columbia Business School’da bir marka uzmanı olan Matthew Quint’e göre, tüketicilerin bir araba şirketinin tartışmalı olmasına vereceği tepki diğer iş türlerine göre daha yüksek.

Çünkü tüketiciler bir arabanın ‘sahibini dış dünyaya temsil eden bir araç’ olduğuna inanıyor. Quint otomobil sahiplerinin kimi zenginleştirdiklerine daha çok dikkat ettiği görüşünde.

Diğer yandan Tesla’nın yatırımcıları da Musk’ın Twitter hamlesi nedeniyle markadan kaçışmaya başladı. Musk’ın Twitter’la daha fazla meşgul olmasıyla ve ekonomik zorlukların artmasıyla birlikte büyümenin yavaşlayacağı endişeleri nedeniyle Tesla hissesi 2022’de yüzde 65 düştü.

MÜŞTERİLER TEPKİLİ

Kendini eski bir Tesla hayranı olarak tanımlayan Bob Perkowitz de 2017 model aracını 2022 modele çevirmeyi düşünüyordu. Ancak Perkowitz, Musk’ın sağcı görüşleri ve çalkantılı Twitter alımı nedeniyle yeni bir Tesla satın almadığını söyledi.

Perkowitz, Elon Musk’un internet ortamında daha dengesiz ve kutuplaştırıcı bir figür haline geldiğini belirterek markaya bağlılığını yeniden düşünmeye başladığını belirtti. Perkowitz, “Elon, arabayı satın almak için gerçekten iyi bir nedendi. Harika bir markası vardı. Artık o kadar da büyük bir marka değil” dedi.

ABD’de bir yazılım CEO’su olan John Byrne de aynı gerekçelerle Tesla’sını sattı. Byrne’a göre, Musk’ın Twitter’da sağcı görüşleri yayınlaması ve Anthony Fauci’ye saldırması bardağı taşıran son damla oldu. Byrne, 2022’nin sonlarında arabasını elektrikli bir Audi ile takas etti. Byrne, “Artık onlar için bir marka elçisi olmak istemiyorum” dedi.

İMAJ DENGELENEBİLİR

Uzmanlara göre, demokratlar Tesla’dan uzaklaşsa da Cumhuriyetçilerin marka ile yakınlaşması elektrikli otomobil üreticisinin marka değerini dengeleyebilir.

Öte yandan şirket, geçirdiği sorunlu dönemde marka sorunlarının yanında ekonomide yaşanan gelişmelerin yarattığı zorluklarla da boğuşmaya devam edecek.

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