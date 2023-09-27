Ticaret Bakanı: İkinci el otomobil fiyatları yüzde 15 geriledi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ikinci el araç satışlarına getirilen kısıtlamalardan sonra fiyatların yüzde 10-15 civarında düştüğünü aktardı.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ikinci el araç piyasasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İnternetteki ilanlarda fiyatların şişirildiğine dikkat çeken Bolat, “Bu ilanlara ilişkin yönetmelikler çıkardık ve sahte ilanlara ilişkin ağır cezai müeyyideleri uygulayacağımız yönetmelik değişiklikleri yaptık, bunların neticesini görmeye başladık” dedi.

“Otomotiv piyasasında ikinci el fiyatlarında yüzde 10-15 düşüşler var” diyen Bolat, “Birinci elde artık stoklar ortaya çıkartılmak zorunda kalındı, ‘araç yok’ kelimesi artık gündemden büyük ölçekte düştü. Sıfır otomotivde de kolay kolay zam yapılamayan bir süreci yaşıyoruz” diye konuştu.

‘ÇÜRÜK ELMALARI AYIKLAMA GAYRETİNDEYİZ’

Ankara Ticaret Odası (ATO) 29’uncu dönem Olağan Meclis Toplantısı’na katılan Bolat, fahiş fiyat uygulamalarına ilişkin şunları söyledi:

“Gereğini yapıyoruz. Otomotiv piyasasında haziran ayında göreve geldikten sonra aldığımız tedbirler ile çip krizi ile başlayan süreçlerdeki sıkıntılar çok büyük ölçüde sona erdi. Bu konuda kanunların, yönetmeliklerin bizlere verdiği yetkileri en hızlı ve titiz bir şekilde kullanıyoruz ve bundan çekinmeyeceğiz.

Amacımız ticaret düzgün ve dürüst şekilde yapılsın. Alıcının da tüketicinin de satıcının da kazanacağı makul fiyatlarda ve istikrarlı şekilde iç piyasa ortamını sağlamak hedefimiz.”

ENFLASYON AÇIKLAMASI

Bolat ayrıca, enflasyona ilişkin de açıklamalar yaptı.

Bolat, “Önümüzdeki yılın ortalarından itibaren enflasyonun artık hızlı bir şekilde inişe geçmesini sağlamak, gelecek yılı yüzde 33 civarında tamamlamak hedefimiz” dedi.

“Bunun yanında yatırım, üretim, istihdam ve ihracat hedeflerimizin gelişmesinden asla vazgeçmedik” diyen Bolat, şöyle devam etti:

“Deprem bölgelerinin ayağa kaldırılması, kalıcı konutların tamamlanması ve oradaki ekonomik faaliyetlerin yeniden hızlandırılması, oraların eskisinden çok daha güzel, yaşanabilir, ideal şehirler bakımından ayağa kaldırılması hedefimizden asla vazgeçmedik.

Bütün gücümüzle enflasyonla mücadelenin yanında deprem bölgelerinin icrası ve inşası en önemli hedeflerimiz. (DHA)

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