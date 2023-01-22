Ticaret Bakanlığı aralıkta 731 firmaya dahilde işleme izni verdi

Resmi Gazete'de yayımlanan listeye göre, Ticaret Bakanlığı Aralık 2022'de 731 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi.

Sozcu.com.tr

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Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen yılın aralık ayında 731 firma için izin belgesi düzenledi.

Bakanlığın Aralık 2022’ye ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 731 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi, 14 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.

Firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 3 oldu. Söz konusu ayda 2 firma için hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ NEDİR?

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgide dahilde işleme rejimine ilişkin şu bilgiler yer alıyor;

“İhraç ürünlerimize dünya piyasalarında rekabet gücü kazandırmak ve ihraç ürünlerimizi çeşitlendirmek amacıyla, dünya piyasa fiyatlarından gümrük muafiyetli olarak, Ticaret politikası önlemlerine tabi olmaksızın, ihraç ürünün üretimi için gerekli olan ve fiyat ve/veya kalite bakımından yurt içi piyasalardan temin edilemeyen, hammadde, yardımcı madde ve ambalaj malzemeleri ithalatına imkan veren ekonomik etkili bir gümrük rejimidir.

Dahilde İşleme Rejiminde şartlı muafiyet ve geri ödeme sistemi olmak üzere iki tür dahilde işleme tedbiri uygulanmakta olup, Şartlı muafiyet sisteminde ithalat sırasında doğan vergilerin teminata bağlanırken geri ödeme sisteminde ithalat esnasında vergi alınmakta olup işlem görmüş ürünün ihracı halinde alınana vergi geri ödenmektedir”

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