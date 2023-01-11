Ticaret Bakanlığı sıfır ve ikinci el araç piyasasına yönelik inceleme başlattı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda araç piyasasında inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirildiğini duyurdu.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sıfır kilometre ve ikinci el araç piyasasının dengesini bozduğu iddia edilenler hakkında inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirdiğini bildirdi.

Muş, sosyal medya hesabından, araç piyasasında yaşanan temin sorununa ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakanlık olarak harekete geçtiklerine işaret eden Muş, “Sıfır kilometre ve ikinci el araç piyasasında darlık yaratmak, piyasa dengesini bozmak ve tüketicinin mallara ulaşmasını engellemek amacıyla faaliyet yürüttüğü iddia edilenler hakkında inceleme yapmak üzere Bakanlığımız müfettişleri görevlendirilmiştir” değerlendirmelerini yaptı. (AA)

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