Ticaret Bakanlığı’ndan aldatıcı reklamlara ceza

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, reklam veya haksız ticari uygulama tespit edilen dosyalara bu yılın ilk 7 ayında toplamda 43,7 milyon lira ceza verildiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, bu ayki toplantıda kurul tarafından toplam 94 dosyanın değerlendirildiğini ve 80 dosyanın mevzuata aykırı olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Kurul, yılın ilk 7 ayında ise 1.109 dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra toplam 43 milyon 733 bin 953 TL idari para cezası verildiğini kaydetti.

Ticaret Bakanlığı'nın konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında şunlar kaydedildi:

Reklam Kurulu, 11 Temmuz 2023 tarihinde yapılan 335 sayılı toplantısında, yakın markajına aldığı, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliğini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamalar hakkında erişim engeli dahil pek çok idari yaptırım uyguladı.

Reklam Kurulu tarafından bu ayki toplantıda görüşülen 94 dosyadan 80’i mevzuata aykırı bulunmuş olup, söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 6.070.113 TL idari para cezası uygulanmasına ve ayrıca 6 adet dosya için erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Böylelikle, yılın ilk 7 ayında Kurul tarafından toplam 1.253 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunulmuş olup, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1.109 dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra toplam 43.773.953 TL idari para cezası uygulanmasına ve ayrıca 34 adet dosyada erişimin engellenmesine karar verildi.

KAMPANYA VAATLERİ UYUMSUZLUK İÇERDİ

Kurulun 335 sayılı toplantısının ana gündem başlığını, reklamlarda yer alan ana vaat-istisna uyumsuzlukları oluşturdu. Söz konusu ana vaat-istisna uyumsuzluklarının özellikle çeşitli kampanya reklamlarında, faydalanabilecek maksimum indirim tutarı, kampanyadan yararlanmak için gereken minimum sepet tutarı gibi kampanya esaslı unsurlarına açık ve anlaşılır bir biçimde yer verilmemesi gibi örneklerle tüketicinin karşısına çıktığı görülmektedir.

Bu minvalde, çeşitli kampanyalar kapsamında tüketicilere yönelik tanıtımlarında kampanya ana vaatlerinin kampanyanın istisnalarıyla uyumsuzluk içerecek şekilde sunulması yoluyla tüketicileri aldatan, tüketicilerin satın alma kararlarını manipüle eden firmalar hakkında çeşitli yaptırımlar uygulandı.

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