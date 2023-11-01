Ticaret Bakanlığı’ndan karbon vergisi için yol haritası hazırlığı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB'nin sınırda karbon vergisine hazırlık için demir/çelik, alüminyum, çimento ve gübrede yol haritalarının tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği’nin (AB) önümüzdeki yıllarda mali yük oluşturabilecek sınırda karbon vergisine hazırlık için Türkiye’nin demir/çelik, alüminyum, çimento ve gübre sektörlerinde yol haritalarının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği, AB’li şirketleri ‘çevreye daha az duyarlı küresel rakiplerinden korumak üzere’ tasarlanan ve sınırda karbon vergisi olarak adlandırılan uygulamayı nisan ayında başlattı.

Alanında dünyada bir ilk olan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması adlı sistem 2026 itibarıyla çevre duyarlılığına göre vergi yükümlülüğü de öngörüyor.

FİRMALAR İÇİN BİLGİLENDİRME FAALİYETİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunumda “Yeşil mutabakat planımızı düzenli ve kararlı olarak hayata geçiriyoruz” diyen Bolat, “Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamındaki çalışmalarımız çerçevesinde, öncelikle, 1 Ekim 2023 tarihinde başlayan raporlama yükümlüğü çerçevesinde firmalarımızın ihtiyaç duyacağı bilgilendirme faaliyetlerini yürütüyoruz” diye konuştu.

Bolat, 2026 yılında başlayacak olan doğrulama ve mali yükümlülüklerin azaltılmasını istediklerine dikkat çekerek, “Demir/çelik, alüminyum, çimento ve gübre için sektörel karbonsuzlaşma yol haritaları çalışmaları tamamlamak üzere” dedi.

Bolat süreçte vergi kaybı olmaması için sanayi ve çevre bakanlıklarının da çalışmalarda yer aldığını belirtti ve AB tarafından SKDM kapsamında tahsil edilecek verginin Türkiye içinde kalarak sektörlerin yeşil dönüşümüne aktarılmasını istediklerini söyledi. (REUTERS)

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