Ticaret Bakanlığı’ndan kullanılmış taşıt ve cihaz ithalatı kararı

Ticaret Bakanlığı enkaz kaldırma ve yeniden inşa için kullanılmış taşıt ve cihaz ithalatına izin verebilecek.

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Depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen yerler için enkaz kaldırma ve yeniden inşa faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için kullanılmış taşıt, cihaz ve aksam ithalatına Ticaret Bakanlığı tarafından izin verilebilecek.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya ithalatına ilişkin tebliğe geçici bir madde eklendi.

YÜZER VİNÇLERİ VE TIBBİ CİHAZLARI DA KAPSIYOR

Buna göre, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen yerler için enkaz kaldırma ve yeniden inşa faaliyetlerinin idamesi kapsamında ihtiyaç duyulan ve söz konusu tebliğin ekinde yer alan liste kapsamı eşya için, belirlenen gümrük kıymetine bağlı kalmaksızın izin vermeye Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü 15 Eylül’e kadar yetkili olacak.

Tebliğ ekinde yer alan liste, kullanılmış veya yenilenmiş insansız hava taşıtları, deniz taşıtları, yüzer vinçler, motorbotlar, sivil hava taşıtları aksam ve parçaları ve bu araçlarda kullanılmaya mahsus elektronik aksam, aydınlatma cihazları, mobilyalar, tıbbi ve cerrahi cihazlar, kimyasal analiz cihazları, arazi ölçüm cihazları ve jeneratörler gibi birçok eşyayı kapsıyor. (REUTERS)

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