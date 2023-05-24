Ticareti dijitalleştirmeye çalışırken toplumsal gelişime destek veriyor

Türkiye’nin önde gelen E-ticaret platformu Hepsiburada, “Sürdürülebilir Yarınlar Burada Başlar” sloganıyla hazırladığı ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı.

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Sektöründe Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan raporla Hepsiburada, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın 17 başlığından 12'sine yaptığı doğrudan ve dolaylı katkıları paydaşlarına sundu.

Hepsiburada'nın 2022 Sürdürülebilirlik Raporu'nda sürdürülebilirliği çalışma kültürüne entegre ettiklerine dikkat çekilirken “Kadın Girişimciliği” alanında 2017 yılında başlatılan “Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü” programı ile 41 binden fazla kadın girişimciye destek olunduğu kaydedildi.

TEKNOLOJİNİN GÜCÜ

HepsiTürkiye'den programı ile 330'dan fazla yerel üreticiyi destekleyerek yerel ürün kullanımının teşvik edildiği belirtildi. “Bir Gülüş Yeter” projesi ile 202 okuldan 32 bin çocuğa ulaşan Hepsiburada, “Hepsigönülden” çatısı altında da yüzlerce gönüllü çalışanı 400 saatin üzerinde gönüllülük çalışmasına kattı.

Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin, teknolojinin gücünü yapıcı şekilde kullanmaya devam edeceklerini ifade etti. Raporu değerlendiren Gökçetekin, “Bir yandan ticaretin dijitalleşmesine liderlik ederken bir yandan da paydaşlarımız için değer yaratma ve toplumsal gelişime katkı sağlama konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz” dedi.