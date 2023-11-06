TİSK’ten asgari ücret mesajı

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, asgari ücret görüşmelerinin önümüzdeki günlerde başlayacağını ve son 6 asgari ücret görüşmesinden hiçbirinde muhalefet şerhleri olmadığını söyledi.

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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nca (TİSK) ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü Yılında Çalışma Hayatı Sempozyumu’ düzenlendi.

Sempozyumda açıklamalarda bulunan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç asgari ücret görüşmelerinin önümüzdeki günlerde başlayacağını söylerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da “Enflasyonun olumsuz etkilerine karşı hem çalışanımıza hem de işverenimize kalkan olmaya devam ediyoruz” dedi.

‘ASGARİ ÜCRETE HİÇ MUHALEFET ŞERHİMİZ YOK’

Koç, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilerleyen günlerde toplanacağına işaret ederek, “Son 6 asgari ücretin hepsinde de imzamız vardır. Hiçbirine muhalefet şerhimiz yok” dedi.

Akansel açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

“Asgari ücret müzakerelerinde masada olmayı her daim önemsedik. Son 4 yılda, 6 Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı yapıldı. TİSK olarak hep masadaydık ve masada olmaya da devam edeceğiz. Son 6 asgari ücretin hepsinde de imzamız vardır. Hiçbirine muhalefet şerhimiz yok.

Ne mutlu ki gösterdiğimiz bu çabalarla geçtiğimiz yılda da çok ciddi bir yapısal reforma imza attık. Asgari ücretteki vergi yükü, 2022 yılı itibarıyla kaldırılarak tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan gelirlerinde vergi muafiyeti sağlandı. Bu gelişme, Türk çalışma hayatı için oldukça önemlidir.”

‘ÇALIŞANI ENFLASYONA KARŞI KORUYORUZ’ VURGUSU

AKP hükümetlerinin, çalışma hayatındaki yapısal sorunların çözümü için ciddi adımlar attığını aktaran Işıkhan ise şöyle konuştu:

“Salgınlar, yangınlar, depremler ve bunlarla beraber gelen küresel finans krizleri gibi son yıllarda birçok ülkenin üstesinden kolay kolay gelemeyeceği bu zor zamanları, büyüyerek ve gelişerek atlattık. Kolay kolay yıkılmayacak sağlam ekonomik yapımız, sayesinde her şeye rağmen büyümeye devam ediyoruz. Bu şartların sebep olduğu enflasyonun olumsuz etkilerine karşı hem çalışanımıza hem de işverenimize kalkan olmaya devam ediyoruz.”

Işıkhan, gençlere yönelik politikalara yoğun mesai harcadıklarını kaydederek, “Bu anlamda bakanlık olarak genç istihdamına yönelik, bilhassa nitelikli iş gücü yetiştirme noktasında önemli çalışmalar yapıyoruz. Bakanlık olarak aktif iş gücü programlarımızla, teşvik ve desteklerimizle, paydaşlarımızla ortak yürüttüğümüz özellikle kadın ve gençlerimize yönelik projelerle sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu. (DHA)

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