TL dengeyi Borsa yönünü arıyor

TCMB’nin faiz kararı ile TL’nin değer kaybetmesine yükselişle tepki veren borsada bayram sonrasında dalgalı seyrin sürmesi öngörülüyor Uzmanlar TL’nin nerede dengeleneceğinin önemli olacağını belirtiyor.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Gelecek hafta Kurban Bayramı nedeniyle 1.5 gün açık olacak Borsa İstanbul'da tatil sonrası dalgalı seyrin sürmesi bekleniyor. Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ile birlikte TL, beklenenden daha hızlı değer kaybetti. Bununla birlikte kendini oluşacak enflasyona karşı korumak isteyen yatırımcılar döviz cinsinden geliri olan, ihracatı yüksek, satışları dövize endeksli şirketler hisselerine yöneldiler. TL'nin değer kaybetmeye devam etmesi nedeniyle kısa vadede ‘kur borsa' kardeşliği devam edebilir ancak uzmanlar bayram tatili sonrasında borsada dalgalanma ihtimalinin yüksek olacağını öngörüyor. TL'nin nerede dengeleneceğinin önemli bir gösterge olacağı belirtilirken bir diğer önemli konu ise bankalara uygulanan regülasyonlar. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BBDK) bankacılık sektöründe atacağı adımlar, borsanın lokomotifi olan banka hisselerinin hareketi açısından dikkatle izlenecek. Merkez Bankası, 22 Haziran'da 27 ay sonra ilk kez faiz artırımına gitmişti. TCMB'nin politika faizini 650 baz puanlık artışla yüzde 15'e çekmesine rağmen artış, beklentilerin altında kalmıştı.

KARAR SONRASI YÜKSELDİ

Piyasaların yeterli bulmadığı artış sonrasında döviz kurları ve gram altında yeni rekorlar kırılmıştı. Haftanın ilk üç gününde bayram öncesi nakde geçmek isteyen yatırımcıların satışları ile baskı gören BIST 100 endeksi, TCMB kararı sonrasında yükselişe geçti. Çarşamba gününü 5.186 puandan tamamladıktan sonra perşembe yüzde 4.6 yükselen BIST 100, haftanın son işlem gününde de yüzde 2.8 değerlendi. Endeks böylece satıcılı başladığı kritik haftayı üzde 1.98 kazançla tamamladı. Seçim sonrası yeni ekonomi yönetiminin açıklanmasıyla 5.730 puanlık tarihi rekorunu kıran endeks, haziran başından bu yana yüzde 14 yükseliş kaydetti.

Dalgalı seyir devam edecek

Bayram sonrasındaki dönemde borsadaki dalgalı seyrin süreceğini belirten Ata Yatırım Statejisti Batuhan Özşahin, “TL'nin nerede dengeleneceği önemli bir gösterge olacaktır. Onun dışında BBDK'nın bankacılık sektöründe atacağı adımlar, mali riskleri korumaya yönelik atılacak adımlar; vergi artışları gibi bütçeye yardımcı olacak adımlar önümüzdeki dönemde piyasaların yönünü belirlemesinde önemli olacağını düşünüyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Bankalar ‘sadeleşme' ile yükselebilir

Gedik Yatırım Baş Ekonomist Serkan Gönençler, faiz kararı BIST-100 endeksinin yükseliş eğilimini desteklese de, önden yüklemeli bir faiz artışı kararına göre yükselişin daha sınırlı kalabileceğini ve yükselişi de bankacılık endeksi yerine sanayi endeksinin sürükleyebileceğini belirterek, “Mehmet Şimşek, gerekse de Hafize Gaye Erkan'dan gelebilecek mesajlar piyasalar üzerinde fazlasıyla etkili olabilir” dedi. Gönençler, makro ihtiyati tedbirlerin sadeleştirilmesine ilişkin kararların bankacılık endeksini yukarı sürükleyebileceğini söyledi.