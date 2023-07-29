TL’nin koruma kalkanı eriyor

TCMB, bu yıl sonu için enflasyonun yüzde 58 olmasını beklerken, TL mevduat faizi ortalaması yüzde 30’a düştü. Ekonomistler negatif reel getiri ile TL’nin korunamayacağını söylüyor.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Seçimlerden önce yüzde 50'lere yaklaşan TL mevduat faizlerindeki hızlı düşüş devam ediyor. Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre mevduatlarda ağırlıklı payı olan 1-3 ay vadeli mevduatlarda ortalama faiz 21 Temmuz haftası itibarıyla yüzde 30.4 seviyesine geriledi. Haziran ayında mevduatlarda ortalama faiz yüzde 42 ile 23 yılın zirvesini görmüştü. Mevduat faizlerinde yaşanan son düşüş ivmesiyle son 1 ayda yaklaşık 12 puanlık gerileme izlendi. Seçimlerden piyasaya dolar satıp TL toplayan Merkez Bankası, seçim sonrası dövize müdahaleyi durdurup piyasadan TL çekmediği için TL'de likidite bolluğu yaşanıyor. Bankalarda TL'nin çok olması mevduat faizini düşürüyor. TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan da ilk enflasyon raporu sunumunda mevduat faizlerindeki düşüş ivmesine vurgu yaptı.

BAŞKAN ERKAN ÖVÜNDÜ

Erkan, mevduat faizlerinde gerilemenin kredi faizlerini de aşağı çekeceğine vurgu yaparak, mevduat faizlerinin dolarizasyonu artırmayacak bir seviyede bulunmasını önemsediklerini söyledi. Ancak mevduat faizlerindeki düşüş henüz kredi faizlerini etkilemediği gibi, dolar talebi de sürüyor. TCMB, bu yıl sonu için enflasyonun yüzde 58 olmasını beklerken, TL'nin koruma kalkanı olan mevduat faizi son verilere göre yüzde 30.36. Negatif reel getiri tüm hızı ile devam ederken, TL'ye dönüşün nasıl ivme kazanacağı ise soru işareti. TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22'den yüzde 58'e çıkarmasını yorumlayan Prof. Dr. Şenol Babuşcu, “Negatif reel faiz devam edecek. Paranız eriyecektir” dedi.

‘Paranız hızla eriyecek ihtiyaçlarınızı ertelemeyin'

Ziraat Bankası'nın eski Genel Müdür Yardımcısı olan İktisatçı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, “Enflasyon Raporu'ndan çıkarılan dersler” başlığıyla sosyal medya hesabından önerilerde bulundu. Babuşcu, rapordan çıkarılan dersleri şöyle sıraladı: “Türk Lirası'ndan kaçın. TL mevduata paranızı yatırmayın. Negatif reel faiz devam edecek. Paranız eriyecektir. Enflasyon artmaya devam edecek. İhtiyaçlarınızı ertelemeyin. Bir an önce alın. Kredi almak daha da zorlaşacak ve maliyeti de artacaktır. Gelir gider dengenizi çok iyi ayarlayın.”