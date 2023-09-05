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TL’nin reel değeri ağustosta yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre reel efektif döviz kuru endeksi ağustosta 52,50'ye yükseldi.

Yayınlanma: 15:03 - 05 Eylül 2023 Güncellenme:
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TL’nin reel değeri ağustosta yükseldi

Reel efektif döviz kuru endeksi, geçen ay TÜFE bazında 3,80 puan artarak 52,50’ye yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında ağustosta bir önceki aya kıyasla 3,80 puan artarak 52,50’ye çıktı.

Endeks, temmuzda 48,70 düzeyinde bulunuyordu.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 4,19 puan artışla 81,50’den 85,69’a yükseldi.

Türk lirasının değeri ise ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 0,30 puan azalırken, Yİ-ÜFE bazında 3,55 puan arttı. (AA)

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Cumhuriyet Merkez Bankası Türkiye
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