TMO’dan 150 bin tonluk buğday ithalatı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 455 bin ton öğütmelik buğday ihalesinde alıma başlarken Avrupalı ticaret kaynakları ilk etapta 150 bin ton buğday aldığını açıkladı.

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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 455 bin ton öğütmelik buğday ihalesinde alıma başlarken Avrupalı ticaret kaynakları ilk etapta 150 bin ton buğday aldığını açıkladı.

Toplam 565 bin ton için açılan ihalede bugün alımların devam etmesi bekleniyor.

Nihai nitelik taşımayan alımlar TMO tarafından daha sonra iptal edilebiliyor.

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İhaledeki ilk alımların İskenderun limanına sevkedilecek, navlun dahil ancak sigorta hariç (c&f) ton başına 326.70 dolardan satılan yaklaşık 50 bin ton ve Mersin’e sevkedilecek, navlun dahil ancak sigorta hariç (c&f) ton başına 326.40 dolardan satılan 50 bin tondan oluştuğu bildirildi.

İki sevkiyatın satıcısının da Arion olduğu belirtildi.

New Zone’dan navlun dahil ancak sigorta hariç (c&f) ton başına 329.50 dolardan alınan 25 bin tonun İzmir’e, navlun dahil ancak sigorta hariç (c&f) ton başına 325.00 dolardan satılan ilave 25 bin tonun da Yayla’dan İzmir’e sevkedileceği bildirildi.

Satışlar, 1 Şubat ila 15 Mart arasındaki sevkiyat dönemi için yapıldı.

İhalede hem Türkiye’deki depolarda bulunan buğday için hem de ithal ürün için teklif verilebiliyor. (REUTERS)