TMSF, Üç Altın Tekstil’i yeniden satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Üç Altın Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”'nü satışa çıkardı.

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) bir şirket için daha satış ilanı yayınladı.

TMSF’nin kayyum olarak atandığı Üç Altın Tekstil Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi kapsamında oluşturulan “Üç Altın Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün satışına karar verildi. Bütünlüğün kapsamı, şirketin mal, hak, varlıklar ve sözleşmelerden oluşuyor.

Muhammen bedeli 28 milyon 750 bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 29 Mart 2023’te saat 14.00’te TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki binasında gerçekleştirilecek.

Üç Altın Tekstil 18 Ocak’ta ihale edilmişti.

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